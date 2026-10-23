Суд оштрафовал Чичваркина* на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

В Москве суд назначил бизнесмену Евгению Чичваркину* административный штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Предпринимателя привлекли к ответственности за несоблюдение требований законодательства об иностранных агентах. Часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ предусматривает наказание за непредставление или несвоевременное представление обязательных сведений, а также за предоставление неполной или недостоверной информации.

Это не первый штраф предпринимателя за подобные нарушения. Ранее московские суды уже неоднократно привлекали его к административной ответственности за несоблюдение законодательства об иноагентах.

Ранее Life.ru сообщал о финансовых проблемах ресторанного бизнеса Евгения Чичваркина* в Великобритании. Связанная с предпринимателем группа компаний Hedonism Drinks второй год подряд завершила отчётный период с убытками, которые в общей сложности достигли 2,11 миллиона фунтов стерлингов — около 239 миллионов рублей. Убыточным оказался и лондонский ресторан HIDE, потерявший 436 тысяч фунтов при выручке свыше 13 миллионов. При этом краткосрочные обязательства группы выросли до 17,8 миллиона фунтов, а аудиторы предупредили о рисках для дальнейшей работы бизнеса без финансовой поддержки Чичваркина*.