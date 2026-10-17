Лондонград слезам не верит: как сбежавшие Чичваркин, Акунин и Гребенщиков так и не нашли себя в Британии Оглавление Чичваркин* жалуется на принудительную помощь Украине Акунин**: всё потерять ради ИИ-переводов Гребенщиков* рискует слечь, зарабатывая на квартиру в Лондоне Позволить себе жизнь в Лондоне могут единицы из российских иноагентов и экстремистов. Те, кто сделал такой выбор, сейчас страдают. И репрессии за отказ в помощи Украине — ещё не самое страшное, что с ними случилось Чичваркин, Гребенщиков и Акунин неудачно уехали в Лондон: почему беглецам не везёт в «западном раю». Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев, Виктор Драчев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tot_samy_chichvarkin, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чичваркин* жалуется на принудительную помощь Украине

Евгений Чичваркин* живет в Лондоне по правилу — ни дня без гадости России. Намедни он предложил жестко санкционировать одиннадцать миллионов россиян. Сегодня призывает сильнее бить по нашей нефтегазовой отрасли. Завтра будет размышлять о хороших русских. Бывших соотечественников ему не жалко.

- Плевать абсолютно на их настроения в тоталитарном режиме. С грустными лицами будут работать. Москва и менты - близнецы-братья! — как заведённый твердит беглый бизнесмен.

В ежедневном режиме строчит антироссийские посты, дважды в месяц раздает такие же интервью, раз в квартал организует сборы для ВСУ. Но иногда и на Чичваркина находит. Когда ему пришлось свернуть проукраинские «благотворительные обеды» из-за отсутствия желающих, он в сердцах сказал:

- Многие обижаются и считают, что мы зря поддерживали — нас всё равно ненавидят. У меня отозвали все кредиты из-за того, что я русский. Чуть не обанкротили мою компанию. Продолжаю заниматься [помощью Украине - прим.], потому что уже подписался. А естественная реакция: «Пошли они все на хрен! Сколько можно!?» — сорвался Чичваркин*.

А может быть бизнесмена заставляют. Тогда суета понятна. Терпят убытки оба его лондонских бизнеса: винный маркет Hedonism Drinks, минус два миллиона фунтов стерлингов, и ресторан Hide, минус полмиллиона. Нужно вертеться. В ноябре Евгений Чичваркин* поедет в Милан читать лекцию для трёхсот членов бизнес-форума «MBC». Это мероприятие разбежавшихся по Европе киевлян и одесситов. Чичваркин будет хедлайнером, помимо него выступят «инфоцыгане»-инвесторы, практикующие психологи и даже профессиональные боксеры.

После такой бурной деятельности британцы пошля беглецу навстречу. На днях коммерсант смог чудесным образом получить в аренду помещение под свой винный магазин в престижном лондонском районе Мейфэр. Причём собственных средств у него нет, ему приходится срочно искать спонсоров-партнёров, для чего он указал почту.

В России Евгений Чичваркин* заочно приговорён к девяти годам колонии о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и уклонении от обязанностей иностранного агента. Живёт в Лондоне давно, британский паспорт получил в 2015 году.

Чичваркин* злится, что в Лондоне его заставляют давать обеды в пользу Украины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tot_samy_chichvarkin

Акунин**: всё потерять ради ИИ-переводов

Злорадствовать над Борисом Акуниным** неохота. В августе 2026 года умерла его жена Эрика, с которой они прожили сорок лет. Брак был бездетным, поэтому старик остался совсем один на чужбине. Но не только это гложет утопающего в меланхолии Григория Чхартишвили** (настоящее имя — прим.). Читателей у него теперь тоже нет.

- То ли валяются на складах, то ли отправлены в макулатуру — я не знаю, что в РФ сделали с сотнями тысяч моих напечатанных книг, — грустит автор знаменитого Фандорина.

Писатель настолько никому не нужен, что ему пришлось заняться самиздатом на собственные деньги. Летом он основал скромное издательство в Алматы. Направлений там два. Во-первых, Акунин-Чхартишвили** впервые попытался выйти на англоязычный рынок. Рисковал по минимуму: просто выпустил электронные версии хитов в ИИ-переводе — так дешевле, когда спроса нет. Во-вторых, детективщик ловко придумал как работать с российским читателем. Переиздал свои детективы и продает их печатные версии по баснословной цене только по предзаказу. Никакого тиража нет: клиент заказал, ему отпечатали и отправили до любого пункта вывоза заказов в России.

Есть у Бориса Акунина** и новый роман. Действие происходит каждое 25 мая с одними и теми же героями в разных десятилетиях, от советских семидесятых, до фантастических тридцатых. Россия будущего такая: «чебурнет», прослушка и контроль. А виноваты герои, которые не уберегли свободу. Намёки понятны. А ещё прослеживается закономерность, замах Акунина растёт, но сам он то ли исписался, то ли растерял «литературных негров».

Но и жалеть его не хочется. Весной 2022 года писатель основал в Лондоне фонд «True Russia». Слоган этой организации был таков: «Слово »русский« стало в глазах мира токсичным. С русскими всё не так!» Лишь тогда Акунину** дали паспорт Великобритании, хотя жил он там уже много лет.

А в России некогда топовый автор приговорён за экстремизм к 15 годам колонии строгого режима.

Борис Акунин** растерял читателей и пытается в ИИ-переводы. Фото © ТАСС / Анатолий Струнин

Гребенщиков* рискует слечь, зарабатывая на квартиру в Лондоне

Борис Гребенщиков* хвалится, что у него в Лондоне квартира с выходом на крышу. Но он умалчивает, сколько на неё надо пахать. В следующем месяце рокеру исполнится 73 года. Спрос на его выступления небольшой, потому он берет количеством. Последнее время у него по пять концертов в разных кабаках мира в месяц, не считая корпоративов. Бедняга работает на износ. Пару лет назад он чуть ли не умер от инфаркта во время перелёта в Ниццу, его откачивали в реанимации и вытащили буквально с того света. Мероприятие, само собой, пришлось отменить. А год назад музыкант почувствовал себя плохо в Дубае — и снова пришлось отменять его выступление.

Гребенщиков* переехал в столицу Англии после начала СВО. Позднее зарегистрировал там юрлицо и лишь недавно смог получить британский паспорт. На бумаге его бизнес — это студия — пока проседает. Судя по отчетности в английском регистре, годовые доходы менее полутора тысячи фунтов, долги в пять раз больше.

Впрочем, это выбор самого музыканта.

- Народ, вдохновлённый телевизором, будет подстраиваться под власть, чтобы получить от неё деньги и другие блага, — заклеймил он бывших соотечественников. Певец не брезгует и концертами, где собирают деньги для ВСУ.

Сбежавший Борис Гребенщиков* пашет на износ, но выхлопа нет. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

И это на фоне периодических откровений о тоске по родине — например, недавно Гребенщиков* признался, что скучает по людям в России, но домой не поедет, потому что выступать ему здесь «никто не даст», а «каждый встречный на улице полицейский может что-то предъявить».

*признан в России иностранным агентом **признан в России иностранным агентом, внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Авторы Пётр Егоров