До сих пор не иноагенты: как сбежавшие Пугачева, Ахеджакова и Меладзе избегают ответственности и зарабатывают на россиянах Оглавление Хаматова сама в шоке: постаралась мощная крыша? Пугачёвой не хотят делать лишний пиар? Старость не радость: почему забыли Ахеджакову и Филиппенко Валерий Меладзе не в НАТО, потому проблем нет Они наговорили про Россию столько всего, что диву даёшься, почему их до сих пор не признали иноагентами. Life.ru расскажет о российских звёздах, которые чудом не получили заслуженный ярлык предателя Почему они ещё не иноагенты: как Меладзе, Пугачёвой, Ахеджаковой удаётся избегать ответственности. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, Вячеслав Прокофьев, Сергей Карпухин, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хаматова сама в шоке: постаралась мощная крыша?

— Я не смогла бы сыграть на русском. Это просто невозможно из-за всех нюансов и оттенков, — заявила на днях Чулпан Хаматова, когда её спросили, почему она отказывается говорить со сцены на великом и могучем.

Актриса пытается забыть русский язык все последние пять лет. Переехав в Ригу, она заговорила на латышском уже буквально к 2023-му году. Но как ни старалась, там её не приняли. Теперь Хаматова делает всё, чтобы кинуть якорь в Соединенных штатах. Вместе с другим релокантом, Андреем Бурковским, они гастролируют по США со спектаклем «Делириум» по пьесе румынского драматурга Эжена Ионеско. Билеты раскупаются вяло, организаторы экономят на всём, действие происходит не в нормальных интерьерах, а в старом гараже, где идёт ремонт.

Чулпан Хаматова и Андрей Бурковский экономили на всём во время постановки спектакля. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / deliriumfortwo

Забавный факт: американские продюсеры настойчиво просили Хаматову привезти не англоязычную версию спектакля, а русскоязычную, мол, всё равно придут смотреть только российские эмигранты. Однако Чулпан наотрез отказалась.

Разговоры о том, чтобы признать Хаматову даже не иноагентом, а экстремистом, ходят давно. Сразу после начала СВО, уезжая из страны, она бросила сакраментальное «стыдно друзьям в глаза смотреть». Пару лет назад приняла участие в антироссийском «благотворительном вечере», на котором шли сборы в пользу Украины.

Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов прямо сказал, что признать актрису иноагентом мешают некие «влиятельные сочувствующие» в России. А так как статуса иноагента у Хаматовой нет, она продолжает получать отчисления от российского кинопроката. Негодовал по поводу отсутствия актрисы в предательском списке адвокат Павел Астахов.

Что и говорить, если сама Хаматова в шоке от того, что она до сих пор не иноагент.

— Может быть, у меня есть поклонники? Я не знаю о них, но, может быть, они есть. Мне кажется, просто руки не дошли [у Минюста], — обмолвилась артистка. Впрочем, наличие мощной «крыши» она отвергает.

Пугачёвой не хотят делать лишний пиар?

Когда «незалежные» журналисты на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» спросили Максима Галкина*, собираются ли он с Аллой Борисовной выступить в Киеве, он поначалу растерялся и не знал, что сказать.

— Странный вопрос. Вы же знаете, мы вас поддерживаем! — буркнул под нос юморист.

Пугачёва стояла рядом, опираясь на тросточку. Она, напротив, восприняла вопрос с неподдельной радостью.

— Конечно! Пригласите — споём вместе, — обрадовалась она.

Певица хотела ещё что-то сказать, но Галкин* чуть ли не силой увёл её прочь.

Алла Борисовна с мужем в Юрмале, лето 2026 года. Экс-примадонна выглядела неважно. Фото © Telegram / Хуже и не скажешь

Экс-Примадонна, без преувеличения, сама напрашивается. Так, осенью 2022 года она попросила Минюст «зачислить» себя в иноагенты из «солидарности с мужем». Она высказывалась в духе «прекратить гибель наших ребят за иллюзорные цели» и «страна-изгой». Другой вопиющий случай произошел после кровавого теракта в «Крокусе». Вместо сочувствия Пугачёва попросила прощения у певицы Манижи из-за якобы травли той. А год назад Алла Борисовна договорилась до признаний в любви признанному головорезу Джохару Дудаеву**.

— Настолько приличный, порядочный, интеллигентный и красивый человек, – не скупилась на комплименты террористу артистка. Life.ru подробно описывал ту историю.

Почему Алла Борисовна, так и не вошла в предательские списки, версий много. Минюст, комментируя ситуацию, просто сообщил, что не нашел поводов. Депутат Виталий Милонов намекал, что у неё связи в кабинетах чиновников. Другое мнение высказал глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он считает, что признавать Пугачёву иноагентом элементарно не выгодно властям. Её уже начали забывать, а это будет лишний пиар для неё и укрепление оппозиционного образа, то есть она сама может быть рада присвоению такого статуса.

Старость не радость: почему забыли Ахеджакову и Филиппенко

Иногда причины невключения в иноагентские списки находятся на поверхности. Так с 88-летней Лией Ахеджаковой и с 82-летним Александром Филиппенко: слишком пожилые. Однако не покидает мысль, что как минимум Лию Меджидовну можно было бы признать предателем ещё много лет назад.

Переехавшая в Израиль Ахеджакова восхищается украинцами и учит россиян жить с самых девяностых. Сейчас ей, конечно же, «стыдно за соотечественников». Даже в столь почтенном возрасте она продолжает говорить гадости про Россию. Недавно её якобы случайно встретил в Майами и сделал с ней селфи нью-йоркский блогер Денис Череда.

— Мне посчастливилось записать с Лией Меджидовной интервью. К сожалению, сейчас публиковать его небезопасно. Мы договорились дождаться времени, когда это можно будет сделать без риска для неё, — интригует Череда. Учитывая старость актрисы, этот хайп выглядит очень двусмысленно.

Лия Ахеджакова уже сейчас выглядит так, словно не очень понимает происходящего вокруг. Несмотря на это, окружение продолжает возить её по миру для участия в спектаклях, которых становится всё меньше. В её репертуаре осталось две пьесы: «Мой внук Вениамин» иноагентки Улицкой* и «Веди свой плуг по костям мертвецов» польки Ольги Токарчук. Первое произведение пронизано мыслями о якобы антисемитизме и невоспитанности русских.

88-летняя Лия Ахеджакова напоминает о себе, фотографируясь с блогерами. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cheredov

Особо не нужен сейчас и самый известный российский «Кащей» и «Азазелло» — народный артист Александр Филиппенко. В этом году ему удалось дать всего два спектакля: в Вене и Праге, впереди ещё четыре в израильских городах, но билеты раскупаются плохо. Репертуар симптоматичный: отрывки из Гоголя, Зощенко и Пастернака, плюс опусы осуждённой за экстремизм Жени Беркович**. На родину Филиппенко возвращаться не хочет.

— Прийти в себя и забыть всю эту гадость, какой позор, — с такими словами актёр покинул Россию и переехал в Латвию.

И Ахеджакова, и Филипенко продолжают получать на свои российские счета повышенные пенсии — размером до 100 тысяч рублей.

Александр Филиппенко мог отправлять деньги со спектаклей ВСУ. Фото © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Валерий Меладзе не в НАТО, потому проблем нет

Несмотря на антироссийскую риторику, певец Валерий Меладзе также не внесён в реестр иноагентов. Но всё равно он сейчас не может давать концерты в России. И не из-за запрета, а потому что бойкотируют общественники.

Сразу после начала спецоперации Валерий Шотаевич опубликовал видеообращение, в котором выступил против СВО. На новогодних праздниках 2023 года он поприветствовал украинских неонацистов. В 2025-м вскрылось, что певец мог участвовать в «благотворительных концертах», где собирались деньги на нужды ВСУ. В 2026 году музыкант выступил на свадьбе украинских толстосумов в Каннах.

Певец Валерий Меладзе пока не получил иноагента. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певца хотели лишить российского гражданства, по нему задавали вопросы в Госдуме. Тем не менее, соответствующие обращения в прокуратуру до сих пор ничего не дали. И если в случае Аллы Пугачёвой Минюст дал хоть какие-то комментарии, то тут полное молчание.

— В отношении Меладзе в России нет никаких санкций… , так как не получает иностранного финансирования. Он же в основном в Дубае. А вот если бы он ездил по странам НАТО — тогда вопрос бы стоял, — так обрисовал ситуацию скандальный общественник Виталий Бородин.

*признан в России иностранным агентом **внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Авторы Пётр Егоров