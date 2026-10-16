Минюст признал иноагентами уличную певицу Наоко* и музыканта Орлова*

Петербургскую певицу Диану Логинову*, известную под псевдонимом Наоко* (Naoko*), включили в реестр иностранных агентов. Об обновлении списка 16 октября сообщило Министерство юстиции России.

Как отмечает ведомство, исполнительница распространяла материалы иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в РФ. В Минюсте также указали, что Логинова* выступала против специальной военной операции, распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей и взаимодействовала с другими иноагентами. Сейчас певица проживает за границей.

В обновлённый реестр также попал музыкант Александр Орлов*. По данным министерства, он участвовал в распространении материалов антироссийской направленности и публикаций иностранных агентов, поддерживал контакты с ними. Ведомство уточнило, что Орлов* также находится за пределами России.

Кроме того, статус иноагента получило движение «Малиновый Клин — Независимая Кубань»*. Минюст обвинил его в распространении недостоверной информации о российской власти и избирательной системе, а также в призывах к нарушению территориальной целостности страны. Основатели объединения живут за рубежом.

Наоко* привлекла широкое внимание осенью 2025 года, когда вместе с другими участниками «Стоптайма» исполняла на улицах Петербурга композиции Noize MC* и Монеточки*. После выступлений девушку неоднократно задерживали и отправляли под административный арест. Кроме того, суд оштрафовал её на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

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