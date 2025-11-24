Уличная певица Наоко улетела из России после выхода из ИВС

Вокалистка уличной группы «Стоптайм» Диана Логинова, известная под псевдонимом Наоко, покинула Россию сразу после выхода на волю. Об этом «Фонтанке» сообщили источники в её ближайшем окружении.

Вчера она и гитарист «Стоптайм» Александр Орлов вышли из ИВС после уже третьего задержания полицией. Правоохранители специально отвезли их в другой район, чтобы музыканты могли избежать вопросов прессы.

Напомним, 13 октября, Логинову задержали в центре Санкт-Петербурга после уличного выступления. Ей вменили нарушение общественного порядка, а позже суд приговорил артистку к 13 суткам ареста и штрафу в 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Сама певица утверждала, что никому не мешала и не собирала толпу.