24 ноября, 11:19

Уличная певица Наоко улетела из России после выхода из ИВС

Диана Логинова. Обложка © ТАСС / AP / Dmitri Lovetsky

Вокалистка уличной группы «Стоптайм» Диана Логинова, известная под псевдонимом Наоко, покинула Россию сразу после выхода на волю. Об этом «Фонтанке» сообщили источники в её ближайшем окружении.

Вчера она и гитарист «Стоптайм» Александр Орлов вышли из ИВС после уже третьего задержания полицией. Правоохранители специально отвезли их в другой район, чтобы музыканты могли избежать вопросов прессы.

Напомним, 13 октября, Логинову задержали в центре Санкт-Петербурга после уличного выступления. Ей вменили нарушение общественного порядка, а позже суд приговорил артистку к 13 суткам ареста и штрафу в 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Сама певица утверждала, что никому не мешала и не собирала толпу.

