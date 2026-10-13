Блогера-иноагента Майкла Наки* заочно приговорили к 14 годам колонии

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил блогера Майкла Наки* к пяти годам колонии общего режима по делу о призывах к деятельности против безопасности России. Его признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ. Уголовное дело возбудили в марте этого года.

Причиной стало видео, опубликованное блогером в мае 2024 года — в день инаугурации президента России Владимира Путина. Как установило следствие, в ролике содержались побуждения к свержению власти в стране.

С учётом предыдущего приговора общий срок наказания составил 14 лет колонии общего режима.

В августе 2023 года Наки* уже был заочно осуждён на 11 лет по делу о распространении фейков о российской армии. Тогда основанием для обвинения стал его стрим с аналитиком Русланом Левиевым* (Карпуком*), в котором обсуждались события в Мариуполе.

Майкл Наки* — российский журналист, блогер и политический комментатор, ранее работавший на радиостанции «Эхо Москвы». Широкую известность получил благодаря YouTube-каналу и стримам на общественно-политические темы, в том числе о конфликте на Украине. После начала СВО находится за пределами России и продолжает вести медиапроекты в интернете. В РФ внесён в реестр иностранных агентов. Отцом Наки* является гражданин США.

Ранее суд в Москве оштрафовал музыканта-иноагента Бориса Гребенщикова* на 15 тысяч рублей. Дело касается участия в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.