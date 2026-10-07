Бориса Гребенщикова* оштрафовали за участие в деятельности нежелательной организации

Хорошёвский районный суд Москвы признал Бориса Гребенщикова* виновным по статье 20.33 КоАП РФ и назначил ему административный штраф в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Дело касается участия в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России. Ранее суд сообщал, что поводом для разбирательства стало видеоинтервью Гребенщикова*, опубликованное на YouTube-канале «Медуза** — Live».

Деятельность Medusa Project*** в России была признана нежелательной в 2023 году. Материалы в отношении музыканта поступили в Хорошёвский районный суд в сентябре 2026 года, а заседание назначили на 7 октября.

Статья 20.33 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России.

Борис Гребенщиков* — музыкант, поэт и основатель рок-группы «Аквариум». Весной 2022 года он покинул Россию и с тех пор живёт преимущественно в Лондоне, где продолжает концертную деятельность. В июне 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал его на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ, а позднее в том же месяце Минюст включил музыканта в реестр иностранных агентов. В 2026 году стало известно, что Гребенщиков* и его супруга получили гражданство Великобритании.

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