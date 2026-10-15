Силовики пришли с обысками к главреду «Новой газеты»* Соколову

Силовики пришли с обысками в квартиру главного редактора «Новой газеты»* Сергея Соколова. Следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о незаконном использовании и хранении персональных данных, сообщает Telegram-канал Baza.

Правоохранители проводят оперативные мероприятия в рамках ранее возбуждённого дела о преступлении, совершённом группой лиц. Одним из обвиняемых по нему проходит журналист издания Олег Ролдугин.

Следствие проверяет возможную причастность Соколова к действиям Ролдугина. Рассматривается версия, согласно которой журналист мог действовать совместно с главным редактором либо выполнять его указания.

Сам Ролдугин сейчас находится под домашним арестом. О процессуальном статусе Соколова и возможном предъявлении ему обвинений пока не сообщается.

Ранее, в апреле 2026 года, в редакции «Новой газеты»* уже проходили обыски. После следственных действий было возбуждено уголовное дело в отношении обозревателя Олега Ролдугина, связанное с использованием персональных данных.

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