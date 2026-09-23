Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября, 12:23

AC: Украина после конфликта может остаться без поддержки Запада

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина после завершения конфликта может столкнуться с ослаблением поддержки западных стран и необходимостью пересматривать свои внешнеполитические ориентиры. Такое мнение высказал обозреватель The American Conservative Тед Снайдер. Он допускает, что при определённом развитии событий Киев в перспективе может попытаться восстановить отношения с Москвой.

По мнению автора, после завершения боевых действий Украина рискует обнаружить, что её ожидания быстрого вступления в Евросоюз и НАТО не оправдались, а западные партнёры окажутся менее заинтересованы в финансировании масштабного восстановления страны. В таком случае, полагает Снайдер, Киев может почувствовать себя «брошенным Западом».

Политолог заявил, что без поддержки ЕС Украина пойдёт по стопам Сирии времён Асада
Политолог заявил, что без поддержки ЕС Украина пойдёт по стопам Сирии времён Асада

Обозреватель считает, что возможное сближение с Россией было бы крайне сложным и заняло бы много времени из-за последствий конфликта. При этом он допускает, что экономические связи, торговля и участие в послевоенном восстановлении теоретически могли бы стать основой для постепенного изменения отношений Москвы и Киева. Это является прогнозом автора публикации, а не заявленным планом какой-либо из сторон.

Однако нынешний официальный статус отношений Украины с западными структурами выглядит иначе. В Евросоюзе Киев сохраняет статус страны-кандидата, а 15 июня 2026 года ЕС и Украина открыли первый кластер переговоров о вступлении, посвящённый фундаментальным вопросам — верховенству права, работе демократических институтов, госуправлению и экономическим критериям.

С НАТО ситуация менее определённая. Альянс официально продолжает заявлять, что будущее Украины связано с членством в НАТО и приглашение может быть направлено после согласия всех союзников и выполнения необходимых условий. При этом генсек Марк Рютте в июне прямо признавал, что сейчас единогласия по приёму Украины нет.

«Изображают бурную деятельность»: Политолог объяснил смысл тайной помощи Европы Киеву
«Изображают бурную деятельность»: Политолог объяснил смысл тайной помощи Европы Киеву

Ранее Life.ru сообщал, что украинские СМИ увидели в заявлениях представителей США возможный сигнал Киеву об отказе от курса на вступление в НАТО.

Больше новостей о ситуации вокруг Киева — в разделе «Украина» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar