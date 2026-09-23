AC: Украина после конфликта может остаться без поддержки Запада

Украина после завершения конфликта может столкнуться с ослаблением поддержки западных стран и необходимостью пересматривать свои внешнеполитические ориентиры. Такое мнение высказал обозреватель The American Conservative Тед Снайдер. Он допускает, что при определённом развитии событий Киев в перспективе может попытаться восстановить отношения с Москвой.

По мнению автора, после завершения боевых действий Украина рискует обнаружить, что её ожидания быстрого вступления в Евросоюз и НАТО не оправдались, а западные партнёры окажутся менее заинтересованы в финансировании масштабного восстановления страны. В таком случае, полагает Снайдер, Киев может почувствовать себя «брошенным Западом».

Обозреватель считает, что возможное сближение с Россией было бы крайне сложным и заняло бы много времени из-за последствий конфликта. При этом он допускает, что экономические связи, торговля и участие в послевоенном восстановлении теоретически могли бы стать основой для постепенного изменения отношений Москвы и Киева. Это является прогнозом автора публикации, а не заявленным планом какой-либо из сторон.

Однако нынешний официальный статус отношений Украины с западными структурами выглядит иначе. В Евросоюзе Киев сохраняет статус страны-кандидата, а 15 июня 2026 года ЕС и Украина открыли первый кластер переговоров о вступлении, посвящённый фундаментальным вопросам — верховенству права, работе демократических институтов, госуправлению и экономическим критериям.

С НАТО ситуация менее определённая. Альянс официально продолжает заявлять, что будущее Украины связано с членством в НАТО и приглашение может быть направлено после согласия всех союзников и выполнения необходимых условий. При этом генсек Марк Рютте в июне прямо признавал, что сейчас единогласия по приёму Украины нет.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские СМИ увидели в заявлениях представителей США возможный сигнал Киеву об отказе от курса на вступление в НАТО.