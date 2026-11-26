В Петербурге полиция начала проверку сообщений о возможном жестоком обращении с животными в квартире на Тихорецком проспекте. Правоохранители опросят очевидцев и установят обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Выявлена публикация, содержащая сведения о возможных фактах жестокого обращения с животными в квартире одного из домов, расположенных на Тихорецком проспекте», — говорится в сообщении.

Трёх выживших кошек уже удалось вывезти, остальных планируют передать в приют. Сама хозяйка квартиры находится в больнице. Как сообщили в региональном управлении МВД, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей.

Напомним, после пожара в квартире на Тихорецком проспекте в Петербурге обнаружили около 10 живых кошек, а также мумифицированные останки, скелеты и шкуры животных. По словам соседей, хозяйка раньше занималась волонтёрством, подбирала и лечила бездомных питомцев, а в какой-то момент их число достигло 40. Местные жители неоднократно жаловались на сильный неприятный запах из квартиры.