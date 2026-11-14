В Кисловодске спасли 16 кошек из квартиры пенсионерки, выпавшей из окна третьего этажа. Пока женщина находилась в больнице, в её жилище продолжала гореть газовая плита. Два питомца погибли, рассказал ТАСС глава города Евгений Моисеев.

ЧП произошло в доме № 14 на улице Героев Медиков. После падения хозяйки соседи сообщили мэру, что в запертой квартире осталось около 18 кошек. Позже жители соседнего дома заметили включённый газ и вновь забили тревогу.

На место прибыли экстренные службы. Специалисты вскрыли дверь и отключили плиту, конфорка которой успела сильно нагреться. Внутри обнаружили перепуганных животных. Волонтёры смогли забрать 16 кошек, ещё две погибли.

Спасённых питомцев накормили, напоили и отвезли в ветеринарную клинику на улице Главной, 19. Там их разместили в стационаре на неделю для обследования и вакцинации. Сама пенсионерка выжила после падения и остаётся под наблюдением врачей.

Ранее Life.ru рассказывал, как после смерти хозяйки в двух квартирах Красноярска остались около сотни кошек. Примерно 80 животных находились в одной квартире и ещё 20 — в другой. Соседи годами жаловались на антисанитарию, а после смерти женщины питомцы оказались заперты без еды и воды. Волонтёры организовали их спасение и начали искать место для временного содержания.