Ни один хвост не подпалило: Из горящей подмосковной зоогостиницы спасли всех животных
Всех животных удалось спасти из горящей зоогостиницы в подмосковном Левково
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Всех животных удалось спасти из горящей зоогостиницы в подмосковной деревне Левково. Питомцев вывели из опасной зоны ещё до прибытия пожарных расчётов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Возгорание произошло 11 ноября в Пушкинском городском округе. Пламя охватило здание, в котором помимо гостиницы для домашних любимцев располагался шиномонтаж. Помещения сильно затянуло дымом, возникла угроза распространения огня на соседние постройки.
В региональном управлении МЧС подтвердили, что животных эвакуировали заблаговременно. Прибывшие спасатели обследовали горящее строение, оценили обстановку и приступили к ликвидации возгорания.
Ранее Life.ru сообщал о гибели восьми собак породы ши-тцу при пожаре в московской квартире. Тогда причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание в розетке. Хозяйка пыталась вывести всех 12 питомцев, однако спасти удалось только четверых.