Всех животных удалось спасти из горящей зоогостиницы в подмосковной деревне Левково. Питомцев вывели из опасной зоны ещё до прибытия пожарных расчётов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло 11 ноября в Пушкинском городском округе. Пламя охватило здание, в котором помимо гостиницы для домашних любимцев располагался шиномонтаж. Помещения сильно затянуло дымом, возникла угроза распространения огня на соседние постройки.

В региональном управлении МЧС подтвердили, что животных эвакуировали заблаговременно. Прибывшие спасатели обследовали горящее строение, оценили обстановку и приступили к ликвидации возгорания.