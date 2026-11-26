В одной из квартир на Тихорецком проспекте в Петербурге после пожара обнаружили около десяти живых кошек и останки других животных. Хозяйка жилища попала в больницу, а подробностями произошедшего поделились соседи, слова которых приводит 78.ru.

В квартире петербурженки обнаружили десятки кошек и останки питомцев. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

По словам жильцов, возгорание случилось 24 ноября. После вскрытия двери спасатели обнаружили заваленную вещами квартиру, множество кошек, а также мумифицированные останки, скелеты и шкуры животных. На место приехали сотрудники полиции.

В Петербурге после пожара в квартире нашли останки кошек и живых животных. Фото © Telegram / 78 | НОВОСТИ

«МЧС выломали дверь, и оказалось, что пожар случился из-за того, что она [хозяйка квартиры] жарила на свечах в сковородке кошку. В квартире очень много мумифицированных останков. На месте также работала полиция», — рассказала местная жительница Ксения.

Соседи утверждают, что раньше женщина занималась волонтёрством, подбирала бездомных кошек и лечила их. В какой-то момент в её квартире содержалось около 40 питомцев. Жильцы дома неоднократно жаловались на сильный неприятный запах.

После происшествия часть уцелевших животных забрали в приют. Для остальных кошек продолжают искать временное жильё и передержку.

Похожая история произошла в Кисловодске: после госпитализации хозяйки в запертой квартире остались около 18 кошек, а на кухне продолжала гореть газовая плита. Экстренные службы вскрыли дверь, волонтёры забрали 16 животных, ещё два питомца погибли.