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Опубликовано 21 сентября, 04:06

Адальби Шхагошев победил в Кабардино-Балкарском округе № 17

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Кандидат от ЕР Адальби Шхагошев одержал победу на выборах в Госдуму по Кабардино-Балкарскому округу № 17. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК после обработки всех протоколов.

Кандидат от «Единой России» получил 68,77% голосов. Представитель КПРФ Борис Паштов занял второе место с результатом 15,76%. Третьим стал Алексей Войтов, выдвинутый «Справедливой Россией». Его результат составил 8,45%.

ЦИК: Дудоров набрал 56,66% на выборах в Госдуму на Чукотке
ЦИК: Дудоров набрал 56,66% на выборах в Госдуму на Чукотке

Ранее представитель «Единой России» Солтан Узденов победил на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии с результатом 73,28%. В Карачаево-Черкесском одномандатном округе № 19 второе место занимает представитель КПРФ Кемал Бытдаев. Он получает 13,15% голосов. Кандидат ЛДПР Александр Чайка набирает 7,05%.

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