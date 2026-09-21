Адальби Шхагошев победил в Кабардино-Балкарском округе № 17

Кандидат от ЕР Адальби Шхагошев одержал победу на выборах в Госдуму по Кабардино-Балкарскому округу № 17. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК после обработки всех протоколов.

Кандидат от «Единой России» получил 68,77% голосов. Представитель КПРФ Борис Паштов занял второе место с результатом 15,76%. Третьим стал Алексей Войтов, выдвинутый «Справедливой Россией». Его результат составил 8,45%.