ЦИК: Узденов получил 73,28% на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии

Кандидат «Единой России» Солтан Узденов побеждает на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии с результатом 73,28%. Такие данные показывает онлайн-табло ЦИК после обработки 100% протоколов.

По итогам обработки всех протоколов разрыв между Узденовым и его ближайшим соперником составляет 60,13 процентного пункта.

Ранее сообщалось, что представители «Единой России» заняли первые места в обоих одномандатных округах Владимирской области. Согласно данным ЦИК после обработки всех протоколов, во Владимирском округе № 83 Игорь Игошин получил 62,97%. Кандидат КПРФ Вадим Серебров набрал 13,87%, представитель ЛДПР Сергей Корнишов — 8,92%. В Суздальском округе лидером стал Григорий Аникеев с результатом 56,91%. Следом расположились Иван Ростовцев от КПРФ с 15,07% и Алексей Фирсов от «Яблока» с 6,85%.