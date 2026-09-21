ЦИК: Узденов получил 73,28% на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии
Обложка © VK / Солтан Узденов
Кандидат «Единой России» Солтан Узденов побеждает на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии с результатом 73,28%. Такие данные показывает онлайн-табло ЦИК после обработки 100% протоколов.
В Карачаево-Черкесском одномандатном округе № 19 второе место занимает представитель КПРФ Кемал Бытдаев. Он получает 13,15% голосов. Кандидат ЛДПР Александр Чайка набирает 7,05%.
По итогам обработки всех протоколов разрыв между Узденовым и его ближайшим соперником составляет 60,13 процентного пункта.
Ранее сообщалось, что представители «Единой России» заняли первые места в обоих одномандатных округах Владимирской области. Согласно данным ЦИК после обработки всех протоколов, во Владимирском округе № 83 Игорь Игошин получил 62,97%. Кандидат КПРФ Вадим Серебров набрал 13,87%, представитель ЛДПР Сергей Корнишов — 8,92%. В Суздальском округе лидером стал Григорий Аникеев с результатом 56,91%. Следом расположились Иван Ростовцев от КПРФ с 15,07% и Алексей Фирсов от «Яблока» с 6,85%.
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