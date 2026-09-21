Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 03:39

ЦИК: Узденов получил 73,28% на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии

Обложка © VK / Солтан Узденов

Обложка © VK / Солтан Узденов

Кандидат «Единой России» Солтан Узденов побеждает на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии с результатом 73,28%. Такие данные показывает онлайн-табло ЦИК после обработки 100% протоколов.

В Карачаево-Черкесском одномандатном округе № 19 второе место занимает представитель КПРФ Кемал Бытдаев. Он получает 13,15% голосов. Кандидат ЛДПР Александр Чайка набирает 7,05%.

По итогам обработки всех протоколов разрыв между Узденовым и его ближайшим соперником составляет 60,13 процентного пункта.

«Единая Россия» получила 54,23% голосов на выборах в Заксобрание ЕАО
«Единая Россия» получила 54,23% голосов на выборах в Заксобрание ЕАО

Ранее сообщалось, что представители «Единой России» заняли первые места в обоих одномандатных округах Владимирской области. Согласно данным ЦИК после обработки всех протоколов, во Владимирском округе № 83 Игорь Игошин получил 62,97%. Кандидат КПРФ Вадим Серебров набрал 13,87%, представитель ЛДПР Сергей Корнишов — 8,92%. В Суздальском округе лидером стал Григорий Аникеев с результатом 56,91%. Следом расположились Иван Ростовцев от КПРФ с 15,07% и Алексей Фирсов от «Яблока» с 6,85%.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Выборы — 2026
  • Политика России
  • Политика
  • Карачаево-Черкесия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar