ЦИК: Дудоров набрал 56,66% на выборах в Госдуму на Чукотке

Представитель «Единой России» Александр Дудоров получил 56,66% голосов на выборах в Госдуму в Чукотском одномандатном округе. Это следует из данных онлайн-табло ЦИК после обработки 100% протоколов.

Вторую позицию занимает кандидат КПРФ Владимир Гальцов с результатом 13,23%. Он работает заместителем председателя комитета по законодательству и региональной политике в Думе Чукотского автономного округа.

За кандидата ЛДПР, депутата Госдумы восьмого созыва Дмитрия Новикова проголосовали 9,27% избирателей. По итогам обработки всех протоколов преимущество Дудорова перед ближайшим соперником составляет 43,43 процентного пункта.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» заняла первое место на выборах в Законодательное собрание Еврейской автономной области с результатом 54,23%. ЦИК представил эти данные после обработки 100% протоколов. КПРФ получила 16,24%, ЛДПР — 10,86%. Поддержка Партии прямой демократии составила 5,92%, «Справедливой России» — 5,28%. «Новые люди» набрали 4,93% голосов.