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Опубликовано 21 сентября, 03:25

ЕР победила на выборах в парламент Ингушетии после обработки 100% протоколов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

«Единая Россия» набрала 80,84% голосов на выборах в Народное собрание Республики Ингушетия. Партия занимает первое место после обработки 100% протоколов. Такие данные приводит онлайн-табло информационного центра ЦИК. Выборы в Народное собрание прошли 18–20 сентября.

Второе место занимает «Новые люди» с 5,92% голосов. «Справедливая Россия» получила 5,49%, ЛДПР — 5,24%. Ещё 5,05% в исходных данных указаны за «Новых людей», а КПРФ набрала 2,52%.

«Единая Россия» получила 54,23% голосов на выборах в Заксобрание ЕАО
«Единая Россия» получила 54,23% голосов на выборах в Заксобрание ЕАО

Тем временем «Единая Россия» набирает 57,76% голосов на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов. КПРФ получает 13,89% голосов, ЛДПР — 8,77%, «Новые люди» — 7,97%. «Справедливая Россия» пока остаётся ниже пятипроцентного барьера с результатом 4,99%. Подсчёт голосов продолжается, поэтому предварительные показатели партий ещё могут измениться.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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