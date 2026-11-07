Адам Драйвер впервые появится в киновселенной Marvel в роли одного из самых опасных противников «Людей Икс» — Мистера Синистера. Актёр, известный по роли Кайло Рена в «Звёздных войнах», рассказал, почему после нескольких лет отказов всё-таки решил присоединиться к супергеройской франшизе. Об этом сообщает Variety.

Драйвер признался, что с детства любил «Людей Икс». Его привлекли сценарий нового фильма, режиссёр Джейк Шрейер и возможность поработать с главой Marvel Studios Кевином Файги. По словам артиста, именно сейчас все обстоятельства сложились удачно.

При этом Драйвер не скрывает опасений перед столь масштабным проектом. Он понимает, что фильм посмотрят миллионы зрителей, а любая актёрская неудача окажется у всех на виду. Особенно сильно он переживает из-за собственной привязанности к истории мутантов.

Его персонаж — Натаниэль Эссекс, известный как Мистер Синистер. В комиксах это гениальный учёный-генетик, который проводит эксперименты с мутантами и стремится управлять их эволюцией. В новой экранизации он станет главным противником команды профессора Ксавьера.

Компанию Драйверу составят Сэди Синк в роли Джин Грей, Кит Коннор в образе Циклопа, Кристофер Эбботт в роли профессора Икс и Инде Наварретте, которой досталась Шельма. Премьера картины намечена на 5 мая 2028 года.

О присоединении Драйвера к проекту стало известно ещё в августе на мероприятии Disney D23. Тогда Кевин Файги рассказал, что неоднократно предлагал артисту роли в Marvel. Однако каждый раз переговоры заканчивались отказом. Теперь Драйверу предстоит сыграть одного из ключевых антагонистов новой супергеройской истории.

Недавно актёр также высказался о будущем своего персонажа из «Звёздных войн». Ранее Life.ru сообщал, что Драйвер больше не рассчитывает вернуться к роли Кайло Рена после отказа Disney от отдельного фильма о Бене Соло. Над проектом под названием «Охота на Бена Соло» он несколько лет работал вместе с режиссёром Стивеном Содербергом. Несмотря на одобрение истории в Lucasfilm, руководство Disney решило не запускать картину. Поклонники даже организовали кампанию в поддержку фильма, но изменить решение студии не удалось.