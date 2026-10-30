Marvel и звёзды «Людей Икс» выступили с обращением после смерти Стюарта

После смерти британского актёра сэра Патрика Стюарта его друзья и коллеги выразили соболезнования в связи с кончиной знаменитого артиста. Слова прощания появились в соцсетях и заявлениях киностудии Marvel.

Особенно тепло о Стюарте отозвался Иэн Маккеллен. Актёры познакомились около полувека назад в Королевской шекспировской труппе, а позднее сыграли двух непримиримых противников в «Людях Икс» — Магнето и Профессора Икс.

«Он никогда не скрывал своих чувств, и потому на него можно было положиться, им можно было восхищаться, а в моём случае — любить», — признался артист.

Хью Джекман, сыгравший Росомаху в той же серии фильмов, назвал Стюарта выдающимся мастером, у которого он многому научился. Ребекка Ромейн, исполнившая роль Мистик, запомнила сэра Патрика весёлым и озорным человеком с голосом настолько мощным, что в одиночку он заполнял целый зал.

В Marvel Studios подчеркнули, что Стюарт определил образ Чарльза Ксавьера для нескольких поколений поклонников. Глава студии Кевин Файги вспомнил его обаяние, доброту и готовность помогать коллегам, назвав наставничество важной частью актёрского наследия.