Профессор Икс и капитан Пикар Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет

Британский актёр Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет. Он прославился благодаря ролям профессора Чарльза Ксавьера в серии фильмов «Люди Икс» и капитана Жан-Люка Пикара во франшизе «Звёздный путь». О смерти актёра сообщила газета The New York Times.

Стюарт скончался 28 октября у себя дома в Лос-Анджелесе после непродолжительной и мучительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

Стюарт родился 13 июля 1940 года в английском городе Мирфилд. До мировой известности он много лет играл в театре. В 1966 году актёр присоединился к Королевской шекспировской труппе, а в 1979-м получил премию Лоренса Оливье за роль в постановке «Антоний и Клеопатра».

Широкую известность Стюарт приобрёл в 1987 году, когда сыграл капитана Пикара в сериале «Звёздный путь, новое поколение». Он исполнял эту роль семь сезонов, а позднее вернулся к ней в полнометражных фильмах и сериале «Звёздный путь, Пикар», который выходил с 2020 по 2023 год.

В 2000 году актёр впервые сыграл профессора Ксавьера в фильме «Люди Икс». Его персонаж стал одним из центральных героев франшизы, а сам Стюарт вернулся к этой роли в нескольких продолжениях.

Среди других заметных работ актёра — фильмы «Дюна», «Робин Гуд, мужчины в трико» и «Лев зимой», а также мини-сериал «Моби Дик». Стюарт занимался и озвучиванием, в частности работал над мультсериалом «Американский папаша!».

В 2010 году королева Великобритании Елизавета II посвятила актёра в рыцари за заслуги в области драматического искусства. За свою карьеру Стюарт также получил две премии Лоренса Оливье и «Грэмми».

Ранее умерла немецкая актриса Эльке Зоммер, получившая известность в Голливуде благодаря роли Марии Гамбрелли в комедии «Выстрел в темноте» из серии фильмов о «Розовой пантере». Артистке было 85 лет. Она не дожила всего восемь дней до своего 86-летия.