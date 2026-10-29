Умерла создательница легендарного советского мультика «Катерок»

На 98-м году жизни скончалась советская сценаристка и детская писательница Жанна Витензон. О её смерти сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Витензон посвятила значительную часть своей творческой жизни мультипликации. В 1960–1980-х годах она работала над сценариями анимационных фильмов, многие из которых стали известны нескольким поколениям зрителей. Среди наиболее узнаваемых работ сценаристки — мультфильмы «Варежка», «В яранге горит огонь», «Катерок» и «Девочка и слон». Её истории рассказывали о дружбе, доброте, мечтах и отношениях между людьми.

Сценарии Витензон воплощали на экране не только на студии «Союзмультфильм», но и на «Киевнаучфильме», «Беларусьфильме», «Узбекфильме» и «Мульттелефильме».

Помимо работы в анимации, Жанна Витензон занималась литературным творчеством и писала для детей. Её произведения продолжили жить на экране благодаря мультипликаторам, превратившим написанные ею истории в любимые советские мультфильмы. В 2018 году Витензон удостоилась национальной анимационной премии «Икар» в номинации «Мастер». В Союзе кинематографистов выразили соболезнования её родным и близким.