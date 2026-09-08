Адаму Сэндлеру — 60: как «плохой актёр» стал самым высокооплачиваемым в Голливуде

9 сентября Адаму Сэндлеру исполнилось 60 лет. Life.ru рассказывает, как любимец зрителей и вечная мишень кинокритиков построил собственную киноимперию, заработал десятки миллионов на Netflix и неожиданно стал ещё и иконой стиля.

9 сентября 2026 года Адаму Сэндлеру исполнилось 60 лет. За карьеру он успел побывать звездой Saturday Night Live, королём простецких американских комедий, главным клиентом антипремии «Золотая малина», неожиданно сильным драматическим актёром, создателем собственной продюсерской империи и одним из главных людей Netflix.

А ещё Сэндлер добился редкого для Голливуда результата: несколько поколений критиков объясняли публике, почему его фильмы плохи, а публика продолжала их смотреть. В 2026 году спорить с результатом стало особенно трудно. По версии Forbes, именно Сэндлер оказался самым высокооплачиваемым актёром Голливуда по итогам 2025 года, заработав около $48 млн после профессиональных комиссий.

При этом человек с таким доходом способен появиться на главной кинопремии мира в огромных баскетбольных шортах, толстовке и разноцветных кроссовках. И, кажется, именно в этом заключена вся формула Адама Сэндлера: он уже очень давно не пытается никому понравиться.

Сколько лет Адаму Сэндлеру и где он родился

Полное имя актёра — Адам Ричард Сэндлер. Он родился 9 сентября 1966 года в Бруклине, Нью-Йорк, а детство провёл в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир. 9 сентября 2026 года Сэндлеру исполнилось ровно 60 лет. Он учился в Нью-Йоркском университете и ещё в молодости начал выступать со стендапом.

Первую большую известность ему принесло шоу Saturday Night Live, где Сэндлер работал в первой половине 1990-х. Именно там сформировался тот тип юмора, который затем перекочевал в его фильмы: абсурд, музыкальные номера, подростковая дурашливость, намеренно нелепые персонажи и шутки, которые далеко не всегда собирались проходить проверку на хороший вкус.

Но главное наследство SNL оказалось даже не в этом. Именно вокруг Сэндлера постепенно сформировался круг друзей и коллег, с которыми он будет работать следующие три десятилетия.

Как Адам Сэндлер стал звездой Голливуда

После Saturday Night Live Сэндлер почти без паузы начал собирать собственную кинематографическую вселенную. В 1995 году вышел «Билли Мэдисон», в 1996-м — «Счастливчик Гилмор», затем последовали «Певец на свадьбе», «Маменькин сыночек», «Большой папа», «Миллионер поневоле», «50 первых поцелуев», «Клик: С пультом по жизни», «Не шутите с Зоханом», «Одноклассники» и десятки других картин.

Формула была практически противоположна тому, что Голливуд привык считать престижным кино. Сэндлер играл эмоционально незрелых, шумных и зачастую нелепых мужчин, попадал в абсурдные ситуации, кривлялся, дрался, орал и превращал в шутку почти всё, до чего мог дотянуться.

Критики раздражались. Зрители покупали билеты.

Уже к 2017 году Netflix отмечал, что фильмы с участием Сэндлера собрали в мировом прокате более $3 млрд. Затем актёр одним из первых голливудских суперзвёзд сделал серьёзную ставку не на кинотеатры, а на стриминг.

Почему критики столько лет ругали Адама Сэндлера

Словосочетание «плохой актёр» применительно к Сэндлеру, конечно, условность. Гораздо точнее сказать, что он десятилетиями был одним из любимых антигероев американской кинокритики.

Претензии повторялись: однотипные сюжеты, инфантильный юмор, шутки ниже пояса, знакомые актёры из фильма в фильм и ощущение, будто огромная студийная комедия иногда создаётся прежде всего ради того, чтобы Сэндлер и его друзья весело провели несколько месяцев вместе.

Апогей наступил после фильма «Такие разные близнецы». В 2012 году картина установила уникальный антирекорд, забрав награды во всех десяти номинациях «Золотой малины». Сам Сэндлер умудрился одновременно стать худшим актёром и худшей актрисой — поскольку сыграл в фильме и Джека, и его сестру Джилл. До этого ни одна картина в истории Razzies не выигрывала сразу во всех категориях.

Фото © Кадр из фильма «Такие разные близнецы», режиссер Деннис Дуган, сценаристы Стив Корен, Адам Сэндлер, Аллен Коверт и др.

Но именно здесь начинается самое интересное. Пока его называли символом плохого массового кино, режиссёры уровня Пола Томаса Андерсона и братьев Сэфди раз за разом показывали: проблема точно не в отсутствии у Сэндлера актёрского таланта.

«Неогранённые драгоценности» и другие серьёзные роли Адама Сэндлера

Первый большой удар по образу «актёра одной роли» Сэндлер нанёс ещё в 2002 году в «Любви, сбивающей с ног» Пола Томаса Андерсона. За роль Барри Игана он получил номинацию на «Золотой глобус».

Затем были «Опустевший город», где Сэндлер сыграл человека, потерявшего семью в терактах 11 сентября, «Истории семьи Майровиц» Ноа Баумбака и, наконец, «Неогранённые драгоценности» братьев Сэфди.

Роль нью-йоркского ювелира и азартного игрока Говарда Ратнера стала одной из самых признанных работ Сэндлера. За неё он получил премию Film Independent Spirit Awards как лучший актёр.

В спортивной драме «Прорваться в НБА» он снова удивил тех, кто привык воспринимать его исключительно как комика: роль баскетбольного скаута принесла Сэндлеру номинацию Гильдии киноактёров США.

А в 2025 году вышел фильм Ноа Баумбака «Джей Келли», где Сэндлер сыграл менеджера знаменитого актёра. За эту работу он получил новую номинацию на «Золотой глобус» — уже как лучший актёр второго плана.

Поэтому к 60-летию спор о том, «умеет ли Сэндлер играть», выглядит почти закрытым. Он умеет. Просто большую часть времени предпочитает сниматься совсем в другом кино.

Лучшие фильмы Адама Сэндлера: что посмотреть

Если хочется понять, почему Сэндлер уже больше 30 лет остаётся звездой, фильмографию лучше смотреть не только по рейтингам. В ней фактически существуют два разных актёра — народный комик и драматический артист.

Для знакомства с классическим Сэндлером: «Счастливчик Гилмор» (1996), «Певец на свадьбе» (1998), «Большой папа» (1999), «50 первых поцелуев» (2004), «Клик: С пультом по жизни» (2006), «Одноклассники» (2010).

Чтобы увидеть Сэндлера как драматического актёра: «Любовь, сбивающая с ног» (2002), «Опустевший город» (2007), «Истории семьи Майровиц» (2017), «Неогранённые драгоценности» (2019), «Прорваться в НБА» (2022), «Джей Келли» (2025).

Хорошая иллюстрация его нынешнего положения — «Счастливчик Гилмор 2». Продолжение комедии 1996 года вышло на Netflix летом 2025-го и за первые дни набрало 46,7 млн просмотров по всему миру. Netflix назвал это крупнейшим стартом фильма Сэндлера и крупнейшим американским премьерным уик-эндом фильма на платформе на тот момент.

Получается довольно красиво: почти через 30 лет герой, который помог сделать Сэндлера звездой, снова доказал его коммерческую силу.

Фото © Кадр из фильма «Счастливчик Гилмор 2», режиссер Кайл Ньюачек, сценаристы Тим Херлихи, Адам Сэндлер

Что такое Happy Madison и зачем Сэндлер постоянно снимает своих друзей

Если в очередном фильме Сэндлера появляются Роб Шнайдер, Дэвид Спейд, Кевин Джеймс, Стив Бушеми, Крис Рок или другие знакомые лица, это не совпадение.

В 1999 году Сэндлер основал продюсерскую компанию Happy Madison Productions. Название составлено из названий двух ранних хитов актёра — Happy Gilmore и Billy Madison.

Причём его принцип «работать со своими» появился ещё раньше компании. Один из главных сценаристов Сэндлера Тим Херлихи познакомился с ним в Нью-Йоркском университете. Позднее вместе они написали «Билли Мэдисона» и «Счастливчика Гилмора», а спустя почти три десятилетия снова работали над «Счастливчиком Гилмором 2». Сам Херлихи объяснял долговечность их тандема просто: вместе с Сэндлером ему веселее всего работать и не приходится идти на творческие компромиссы.

Люди, работавшие с Happy Madison, много лет описывают компанию скорее как большую постоянную команду, чем как обычный конвейер, где коллектив каждый раз собирается заново.

Именно поэтому одни воспринимают фильмы Сэндлера как закрытый клуб друзей, а другие — как редкий пример того, как голливудская звезда использовала свой успех, чтобы десятилетиями давать работу людям, которым доверяет.

Фильм «Одноклассники» вообще превратил эту систему почти в сюжет: экранных старых друзей сыграли реальные приятели Сэндлера — Крис Рок, Дэвид Спейд, Роб Шнайдер и Кевин Джеймс.

Сколько зарабатывает Адам Сэндлер

По подсчётам Forbes, в 2025 году Адам Сэндлер заработал $48 млн после выплат агенту и менеджеру — примерно $60 млн до этих расходов. Это сделало его самым высокооплачиваемым актёром Голливуда за год. Основными источниками дохода стали «Счастливчик Гилмор 2», «Джей Келли» и масштабное сотрудничество с Netflix.

Причём это не единичный всплеск. В 2023 году Сэндлер уже был №1 в рейтинге Forbes, заработав около $73 млн после комиссий. Тогда в его доходах большую роль сыграли фильмы для Netflix и более 40 выступлений со стендапом. В 2024-м доход снизился до $26 млн, а год спустя Сэндлер снова вышел на первое место.

Life.ru уже рассказывал о новом рейтинге самых высокооплачиваемых актёров Голливуда.

При этом часто встречающуюся в Интернете формулировку «состояние Адама Сэндлера — $500 млн» стоит использовать осторожно. Сам актёр размер капитала не раскрывает, а Forbes публикует прежде всего оценки его годовых заработков. Поэтому надёжнее говорить не о якобы точном состоянии, а о подтверждённой оценке дохода.

Почему Адам Сэндлер так важен для Netflix

Сэндлер очень рано понял то, что затем стало нормой для всего Голливуда. Ещё в 2014 году он заключил соглашение с Netflix на производство четырёх фильмов через Happy Madison — в тот момент стриминговые релизы ещё далеко не считались равными большому кино.

Сотрудничество оказалось настолько успешным, что Netflix продлевал его снова. В 2020 году сервис сообщал, что с 2015-го подписчики посмотрели фильмы Сэндлера суммарно более двух миллиардов часов.

Секрет здесь не только в качестве отдельных картин. Сэндлер оказался идеальным артистом для стриминговой экономики. Его фильмы легко узнаются, имеют международную аудиторию, старые комедии постоянно пересматривают, а фамилия актёра сама по себе работает почти как жанр.

Зрителю даже необязательно знать сюжет. Формула «новый фильм Адама Сэндлера» уже объясняет примерно половину того, что его ждёт.

Жена Адама Сэндлера и дети: почему вся семья уже снимается в кино

С будущей женой Жаклин «Джеки» Сэндлер актёр познакомился в конце 1990-х. Она появилась в небольшой роли в «Большом папе», а в июне 2003 года пара поженилась. У них две дочери — Сэди, родившаяся в 2006 году, и Санни, родившаяся в 2008-м.

К 60-летию Сэндлера это уже не просто семья знаменитого актёра, а практически отдельная кинодинастия.

Сэди и Санни много раз появлялись в проектах отца, а теперь получают собственные главные роли. В 2026 году Сэди сыграла центральную роль в комедии Netflix «Roommates», а Санни — в драмеди «Don’t Say Good Luck». Причём продюсерами последней стали Адам и Джеки Сэндлер.

Адам Сэндлер и его супруга Джеки Сэндлер. Фото © ТАСС / Zuma / Dave Starbuck

Получается логичное продолжение философии Happy Madison: сначала Сэндлер десятилетиями снимал друзей, затем к его кинематографической компании буквально присоединилась вся семья.

Почему Адам Сэндлер одевается так, будто вышел за хлебом

Есть ещё один парадокс. Человек, зарабатывающий десятки миллионов долларов в год, стал модной иконой благодаря способности выглядеть так, будто собирался вынести мусор, но случайно оказался на красной дорожке.

Огромные баскетбольные шорты, растянутые футболки, толстовки, гавайские рубашки, высокие носки и массивные кроссовки превратились в отдельную эстетику — Sandlercore.

В 2025 году Сэндлер пришёл даже на церемонию «Оскар» в объёмной голубой толстовке, рубашке и спортивных шортах. GQ много лет называет его одним из главных символов максимально расслабленного мужского стиля, а подражать Сэндлеру начали люди, которые раньше наверняка оказались бы в списках самых модных знаменитостей планеты.

Сам актёр никакой философии из одежды не делает. Он неоднократно объяснял примерно одно и то же: надевает то, что оказалось под рукой и в чём удобно. GQ отмечал, что именно это отличает настоящий Sandlercore от попыток его скопировать — сам Сэндлер вообще не старается выглядеть как Адам Сэндлер.

И в эпоху, когда каждое появление голливудской звезды может быть заранее собрано стилистом ради десятков публикаций и миллионов просмотров, такая демонстративная незаинтересованность сама превратилась в стиль.

От «Золотой малины» до премии Марка Твена

История Сэндлера особенно хорошо выглядит именно к 60-летию.

С одной стороны — десять «Золотых малин» за один фильм, десятилетия уничижительных рецензий и бесконечные шутки о том, что он снимает одно и то же кино.

С другой — номинации на «Золотой глобус», награда Independent Spirit за «Неогранённые драгоценности», номинация Гильдии киноактёров за «Прорваться в НБА» и новые похвалы за «Джея Келли». А в 2023 году Сэндлер получил премию Марка Твена за американский юмор — одну из главных наград за вклад в американскую комедию.

Фото © Кадр из фильма «Джей Келли», режиссер Ноа Баумбак, сценаристы Ноа Баумбак, Эмили Мортимер

То есть в итоге получилось почти наоборот: зрителям понадобилось меньше времени, чем критикам, чтобы разобраться, зачем существует Адам Сэндлер.

Он никогда особенно не стремился делать универсально «хорошее кино». Он создавал свою территорию — со своими сценаристами, актёрами, шутками, продюсерской компанией, семьёй и в конце концов собственным огромным уголком Netflix.

А когда ему хотелось доказать, что он умеет играть по чужим правилам, появлялись «Любовь, сбивающая с ног», «Неогранённые драгоценности» или «Джей Келли».

В 60 лет Сэндлер выглядит человеком, который выиграл именно потому, что большую часть карьеры отказывался становиться тем актёром, которого от него требовали.

И теперь один из самых богатых и востребованных артистов Голливуда может спокойно прийти на «Оскар» в баскетбольных шортах.

Ему действительно уже нечего доказывать.

FAQ: главное об Адаме Сэндлере

Сколько лет Адаму Сэндлеру?

Адам Сэндлер родился 9 сентября 1966 года. 9 сентября 2026 года ему исполнилось 60 лет.

Где родился Адам Сэндлер?

Актёр родился в Бруклине, Нью-Йорк, а вырос в Манчестере в штате Нью-Гэмпшир.

Кто жена Адама Сэндлера?

С 2003 года Сэндлер женат на актрисе Джеки Сэндлер. У супругов две дочери — Сэди и Санни.

Сколько детей у Адама Сэндлера?

У Адама и Джеки Сэндлер две дочери: Сэди Сэндлер, родившаяся в 2006 году, и Санни Сэндлер, родившаяся в 2008-м.

Сколько зарабатывает Адам Сэндлер?

По оценке Forbes, за 2025 год Сэндлер заработал около $48 млн после профессиональных комиссий, или примерно $60 млн до них, и стал самым высокооплачиваемым актёром Голливуда.

Какое состояние у Адама Сэндлера?

Точный размер состояния Сэндлера официально не раскрывается. В СМИ встречаются оценки в несколько сотен миллионов долларов, однако надёжнее ориентироваться на ежегодные данные Forbes о его доходах.

Какие лучшие фильмы Адама Сэндлера?

Среди наиболее известных — «Счастливчик Гилмор», «Певец на свадьбе», «Большой папа», «50 первых поцелуев», «Клик: С пультом по жизни», «Любовь, сбивающая с ног», «Неогранённые драгоценности» и «Прорваться в НБА».

Что такое Happy Madison?

Happy Madison Productions — продюсерская компания Адама Сэндлера, основанная в 1999 году. Её название объединяет названия фильмов Happy Gilmore и Billy Madison.

Почему Адам Сэндлер постоянно снимает одних и тех же актёров?