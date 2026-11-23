Компьютерная игра GTA VI не представляет из себя ничего плохого, особенно, если родители играют в неё вместе с детьми. Об этом Life.ru заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Останина высказалась о GTA. Видео © Life.ru

«Адекватно отношусь. Если родители и дети увлечённо играют одной игрой, ещё и совместно, то это абсолютно правильно, когда ребёнок под присмотром родителей или даже играют при участии родителя», — поделилась парламентарий.

Останина призналась, что не знает деталей новой игры, но если там действительно присутствуют элементы, поддерживающие традиционные семейные ценности, то GTA VI может иногда восполнять досуг. Например, геймерам предоставляются бонусы за заботу о ребёнке и жене.

Ранее Life.ru рассказывал о старте GTA VI после 13 лет ожидания. Релиз состоялся на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а поклонники серии наконец смогли отправиться в обновлённый Вайс-Сити. Игра американской студии Rockstar Games получила 99 баллов из 100 на агрегаторе рецензий Metacritic, став одним из самых высокооценённых проектов в истории индустрии. Ещё до релиза было продано 32,5 миллиона копий игры, а розничные продажи за первый день достигли 3,79 миллиарда долларов.