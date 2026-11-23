Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис оказался в центре скандала после предложения пенсионерам потратить государственное пособие на GTA VI в подарок внукам. Оппозиция обвинила политика в оторванности от реальности, напомнив, что популярная видеоигра содержит сцены насилия и не предназначена для детей. Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.

Поводом стало видео Мицотакиса, опубликованное 20 ноября по случаю выплаты пенсионерам ежегодного пособия в размере 400 евро. Премьер поинтересовался, кто из пожилых греков собирается приобрести новую часть Grand Theft Auto для своих внуков к Рождеству.

Шутка вызвала резкую реакцию бывшего премьер-министра Алексиса Ципраса. Он напомнил, что игра рассчитана на взрослую аудиторию, а её сюжет связан с преступлениями и насилием. По мнению политика, глава правительства не только продемонстрировал незнание возрастных ограничений, но и попытался представить скромную социальную выплату как серьёзную поддержку пенсионеров.

«Они услышали Grand Theft (крупная кража — англ, — Прим. Life.ru ) и не смогли сдержать радости», — съязвил Ципрас, обыграв название игры.

Экс-премьер также обвинил Мицотакиса в лицемерии. Он напомнил, что греческие власти выступают за ограничение доступа детей младше 15 лет к социальным сетям, но при этом глава правительства публично предлагает покупать им видеоигру с возрастным рейтингом для взрослых.

К критике присоединилась оппозиционная партия ПАСОК. Её представители сочли неуместной попытку правительства использовать популярность GTA VI для продвижения социальных выплат. При этом речь идёт о ежегодной помощи в 400 евро, которая в ноябре 2026 года распространяется более чем на два миллиона пенсионеров.

Ранее Life.ru рассказывал о планах властей Иордании ограничить доступ к GTA VI из-за опасений за несовершеннолетних. Местный регулятор получил многочисленные обращения родителей, обеспокоенных содержанием игры. Несмотря на действующую возрастную маркировку, чиновники считают, что цифровые платформы недостаточно эффективно защищают детей от взрослого контента.