Премьера Греции раскритиковали за совет пенсионерам купить внукам GTA VI
Обложка © ТАСС / ЕРА
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис оказался в центре скандала после предложения пенсионерам потратить государственное пособие на GTA VI в подарок внукам. Оппозиция обвинила политика в оторванности от реальности, напомнив, что популярная видеоигра содержит сцены насилия и не предназначена для детей. Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.
Поводом стало видео Мицотакиса, опубликованное 20 ноября по случаю выплаты пенсионерам ежегодного пособия в размере 400 евро. Премьер поинтересовался, кто из пожилых греков собирается приобрести новую часть Grand Theft Auto для своих внуков к Рождеству.
Шутка вызвала резкую реакцию бывшего премьер-министра Алексиса Ципраса. Он напомнил, что игра рассчитана на взрослую аудиторию, а её сюжет связан с преступлениями и насилием. По мнению политика, глава правительства не только продемонстрировал незнание возрастных ограничений, но и попытался представить скромную социальную выплату как серьёзную поддержку пенсионеров.
«Они услышали Grand Theft (крупная кража — англ, — Прим. Life.ru ) и не смогли сдержать радости», — съязвил Ципрас, обыграв название игры.
Экс-премьер также обвинил Мицотакиса в лицемерии. Он напомнил, что греческие власти выступают за ограничение доступа детей младше 15 лет к социальным сетям, но при этом глава правительства публично предлагает покупать им видеоигру с возрастным рейтингом для взрослых.
К критике присоединилась оппозиционная партия ПАСОК. Её представители сочли неуместной попытку правительства использовать популярность GTA VI для продвижения социальных выплат. При этом речь идёт о ежегодной помощи в 400 евро, которая в ноябре 2026 года распространяется более чем на два миллиона пенсионеров.
Ранее Life.ru рассказывал о планах властей Иордании ограничить доступ к GTA VI из-за опасений за несовершеннолетних. Местный регулятор получил многочисленные обращения родителей, обеспокоенных содержанием игры. Несмотря на действующую возрастную маркировку, чиновники считают, что цифровые платформы недостаточно эффективно защищают детей от взрослого контента.
Больше новостей о политических скандалах, решениях зарубежных правительств и международных событиях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.