После выхода GTA VI компания Tesla представила обновление, которое превращает поездку на электромобиле в подобие компьютерной игры. Новая функция Reality View показывает машину и окружающий мир от третьего лица — словно водитель смотрит на происходящее через камеру в GTA. Новинку представили 21 ноября, спустя два дня после мирового релиза GTA VI.

Tesla добавила вид от третьего лица для автопилота после выхода GTA VI. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ verbatimphotog, joman_electric

Вместо привычной схематичной картинки на экране появляется полноценная трёхмерная сцена с дорогами, зданиями, автомобилями и другими объектами. Изображение создаёт нейросеть на основе данных бортовых камер, а виртуальная точка обзора располагается над машиной и позади неё.

Навигация тоже стала похожа на игровую: предстоящие повороты обозначаются стрелками прямо на изображении дороги, а система показывает предполагаемую траекторию движения. При приближении к месту назначения водитель может выбрать парковочное место касанием экрана, после чего автомобиль выполнит манёвр под контролем системы FSD.

Особенно эффектно Reality View выглядит в плохую погоду. На опубликованных видео с демонстрацией технологии нейросеть продолжает прорисовывать улицы даже в густом тумане, когда через лобовое стекло практически ничего не видно. Однако это не означает, что камеры научились видеть сквозь препятствия: изображение отражает представление искусственного интеллекта об окружающей обстановке и не гарантирует обнаружения всех опасностей.

Вместе с новым интерфейсом Tesla обновила систему FSD до версии 15. Разработчики улучшили распознавание дорожных знаков, небольших животных, мусора и выбоин. Автомобиль также должен лучше учитывать погодные условия и привычки владельца при выборе места для парковки.

Пока обновление распространяется на ограниченное число автомобилей Model Y с новейшим бортовым оборудованием в США и Канаде. Более широкий запуск ожидается в декабре. При этом FSD остаётся системой помощи водителю: следить за дорогой и при необходимости вмешиваться в управление по-прежнему обязан человек.

Ранее Life.ru рассказывал, что Tesla начала производство беспилотных роботакси Cybercab, в которых вообще не предусмотрены руль и педали. Двухместные электромобили должны передвигаться исключительно под управлением компьютера. В ноябре Илон Маск объявил о намерении сократить производство электрических пикапов Cybertruck, чтобы освободить мощности для увеличения выпуска роботакси. Перестройку завода в Техасе планируют начать в середине 2027 года.