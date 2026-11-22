В китайской провинции Аньхой электромобиль за одну ночь 868 раз запускал автоматическую парковку, пока его хозяин спал. Необычное поведение машины попало на камеры наблюдения, а видео разошлось по китайским соцсетям.

Около трёх часов ночи охранник подземного паркинга услышал странный шум. Мужчина отправился проверить, что происходит, и увидел автомобиль, который самостоятельно двигался вперёд и назад, раз за разом пытаясь занять парковочное место. Когда он подошёл ближе, выяснилось, что в салоне никого нет.

Машина продолжала маневрировать без участия водителя. Она то приближалась к месту стоянки, то отъезжала назад, после чего снова повторяла те же движения. В конце концов электромобиль остановился рядом с другой припаркованной машиной.

Машина пыталась 868 раз припарковаться на автопилоте. Видео © X / rajeshreddyega

Позднее владелец изучил журнал работы бортовой системы. Согласно записям, за ночь функция автоматической парковки активировалась 868 раз.

Почему автомобиль совершил столько манёвров, пока неизвестно. Среди возможных объяснений обсуждается программный сбой.