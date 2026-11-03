Китайский электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme стоимостью около 250 млн рублей разбился во время попытки установить рекорд скорости. На закрытом автодроме машина на высокой скорости врезалась в защитный барьер. Пилот выжил.

Гиперкар Yangwang U9 Xtreme разбился на закрытой трассе. Видео © X / Car Home

Водитель не справился с управлением автомобиля мощностью 3000 лошадиных сил. Гиперкар развернуло, после чего он столкнулся с ограждением. От удара полностью оторвало задний мост, а кузов превратился в груду металла.

Незадолго до аварии Yangwang U9 Xtreme разогнался в Германии до 496,22 км/ч. Этот результат позволил модели получить звание самого быстрого серийного автомобиля в мире. В ноябре BYD планировала провести новый заезд в ОАЭ и попробовать преодолеть отметку в 500 км/ч. Теперь сроки подготовки к рекордной попытке оказались под вопросом.

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