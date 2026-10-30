Глава Bugatti оставил ключи в суперкаре Chiron за €2,4 млн и ловил угонщика на Porsche 911

Генеральный директор Bugatti и основатель Rimac Group Мате Римак лишился собственного гиперкара Bugatti Chiron за 2,4 млн евро, который угнали прямо с парковки возле завода в Хорватии. Предприниматель попытался самостоятельно догнать похитителя на Porsche 911, однако тот успел пересечь несколько государственных границ.

Глава Bugatti лишился суперкара Chiron. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Mate Rimac

Как признался Римак, он годами оставлял ключи в своих автомобилях, в том числе в Bugatti Chiron и электрическом гиперкаре Rimac Nevera. Более того, его 1500-сильный Chiron стоял на незапертой парковке возле предприятия. Бизнесмен считал территорию настолько безопасной, что позволял друзьям и коллегам время от времени пользоваться машиной.

Когда стало известно, что гиперкар направляется в сторону Словении, Римак решил не дожидаться действий полиции. Он сел за руль Porsche 911 и отправился в погоню, рассчитывая, что правоохранители успеют перекрыть границу.

Однако у угонщика оказалось серьёзное преимущество. Он выехал примерно на час раньше, а расстояние от кампуса компании до словенской границы составляет всего около 16 километров. До Австрии, куда в итоге направился угонщик, было примерно 160 километров. Самостоятельно настичь его Римак так и не смог. В результате угнанный Bugatti остановили австрийские правоохранители. Гиперкар удалось вернуть владельцу.

По словам бизнесмена, после произошедшего ему пришлось провести ночь за оформлением документов. При этом Римак заявил, что не хочет добиваться уголовного преследования угонщика, хотя международный характер преступления и высокая стоимость автомобиля могут не оставить ему такого выбора. Несмотря на стремительную поездку через несколько стран, Bugatti Chiron серьёзно не пострадал. Автомобилю потребовалась лишь замена переднего бампера.