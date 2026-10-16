Глубокая яма на трассе: Пилот «КАМАЗа» сломал позвоночник в Калмыкии — момент попал на видео

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Алмаз Ахмедов получил компрессионный перелом позвоночника во время заключительного этапа чемпионата России по ралли-рейдам — бахи «Великая степь» в Калмыкии. Из-за травмы экипаж досрочно завершил гонку, сообщили в самой команде.

Заезд Ахмедова. Видео © Telegram / KAMAZ-master

По словам Ахмедова, первые 50 километров дистанции прошли без проблем. Затем автомобиль попал в глубокую яму за холмом, после чего пилот почувствовал боль в спине и не смог продолжить заезд. Машина также получила повреждения.

Сейчас Ахмедов ожидает результатов МРТ. Пока врачи рекомендовали ему ограничить физическую активность. Восстанавливаться спортсмен будет в Кургане. Руководитель «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев признался, что переживал за экипаж после известия об инциденте.

«К сожалению, у Алмаза диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Это очень серьёзная травма, которая не позволит экипажу продолжать выступление. Его ждёт восстановление в Кургане, наш молодой пилот будет в надёжных руках, и надеемся, что специалисты быстро вернут его в строй», — заявил Николаев.

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