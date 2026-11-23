Власти Иордании намерены ограничить доступ к видеоигре GTA 6, чтобы защитить несовершеннолетних от нежелательного контента. Комиссия по регулированию телекоммуникаций страны готовит механизм блокировки игры совместно с другими ведомствами.

Председатель комиссии Лара Аль-Хатыб пояснила, что поводом для обсуждения запрета стали многочисленные обращения граждан. Родители и другие жители страны обеспокоены тем, что дети могут получить доступ к игре, несмотря на маркировку «только для взрослых».

По словам главы регулятора, возрастных ограничений недостаточно, поскольку цифровые платформы пока не обеспечивают надёжных технических барьеров. Кроме того, современные видеоигры позволяют пользователям общаться с незнакомцами по голосовой связи и через текстовые чаты, что, по мнению комиссии, создаёт дополнительные риски для несовершеннолетних.

В ведомстве уже разрабатывают систему мониторинга и блокировки. Директор подразделения по делам совета уполномоченных комиссии Мухаммад Таравнех сообщил радиостанции Ain FM, что решение будет приниматься совместно с профильными государственными структурами.

«Комиссия, взаимодействуя с соответствующими ведомствами, придёт к решению о блокировке игры», — заявил представитель регулятора.

При этом окончательное решение пока не вступило в силу. Дата возможного ограничения доступа к GTA 6 также не объявлена.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал закрыть доступ к GTA VI для российских несовершеннолетних. Он объяснил свою позицию тем, что игровая механика серии, по его мнению, нормализует преступность и насилие.