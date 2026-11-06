Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян включена в число участниц американского этапа международной серии Гран-при ISU. Имя 19-летней спортсменки появилось в обновлённой заявке Skate America на сайте Международного союза конькобежцев.

Турнир состоится с 13 по 15 ноября в Эверетте, штат Вашингтон. Петросян получила возможность выступить на соревнованиях после того, как из списка участниц выбыла представительница Бельгии Нина Пиндзарроне. О её снятии стало известно 2 ноября.

Россиянка претендовала на освободившееся место благодаря результату на международном турнире Trialeti Trophy в Батуми. В начале октября Петросян завоевала там серебряную медаль, набрав 204,16 балла, и поднялась в список запасных серии Гран-при.

На американском этапе заявлена ещё одна российская фигуристка — серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова). Таким образом, в женском одиночном катании на Skate America могут выступить сразу две представительницы России.

Для Петросян предстоящий старт может стать первым выступлением на турнире высшей серии ISU после Олимпиады-2026 в Италии. На Играх российская фигуристка заняла шестое место.

Кроме того, Петросян уже включена в заявку заключительного этапа Гран-при в Японии. Соревнования пройдут в Токио с 27 по 29 ноября. Приглашение на этот турнир российская федерация подтвердила ещё 22 октября.

Российские спортсмены выступают на международных соревнованиях под эгидой ISU в нейтральном статусе, без национальной символики. При этом включение в заявку ещё не гарантирует выхода на лёд: окончательное участие зависит от выполнения организационных требований, включая оформление документов для въезда в страну.

После включения в заявку Петросян выступила на американском этапе Гран-при. Какое место заняла Петросян на Skate America 2026 и сколько баллов получила за обе программы — в итоговом материале Life.ru.