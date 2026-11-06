Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заняла третье место по итогам короткой программы на этапе Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне. Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 получила от судей 72,37 балла и сохранила шансы на медаль турнира.

Выше россиянки расположились только две соперницы. Лидером стала японка Монэ Тиба, набравшая 76,08 балла. Второе место заняла представляющая Грузию Анастасия Губанова с результатом 75,05 балла.

В короткой программе Игнатова исполнила двойной аксель, тройной риттбергер, а также каскад из тройных лутца и тулупа. Российская фигуристка выступает на международном турнире в нейтральном статусе.

Борьба за медали продолжится 7 ноября, когда участницы представят произвольные программы. Отставание Трусовой от второго места составляет 2,68 балла, а от лидирующей Тибы — 3,71 балла.