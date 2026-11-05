Алина Горбачёва получила приглашение на японский этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Федерация фигурного катания на коньках России подтвердила её участие, сообщил ТАСС генеральный секретарь федерации Александр Коган.

Место на турнире освободилось после того, как с этапа снялась финская фигуристка Оливия Лиско. Горбачёва была первой в очереди на замену. Для неё турнир в Токио станет первым этапом серии Гран-при ISU в этом сезоне.

В октябре 19-летняя Горбачёва выиграла турнир серии «Челленджер» в Будапеште. За короткую и произвольную программы она набрала 203,35 балла — это её лучший результат по данным ISU. В Токио также заявлены Аделия Петросян и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее Life.ru сообщал, что Аделия Петросян получила приглашение на японский этап после второго места на турнире серии «Челленджер» в Грузии. Соревнования пройдут с 27 по 29 ноября в Токио.