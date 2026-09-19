АдГ набирает силу: Политолог объяснил, сделают ли Германию «альтернативной» после отставки Мерца

В Германии вновь обсуждают возможность досрочного ухода Фридриха Мерца с поста канцлера. Политолог Евгений Копатько в комментарии Общественной Службе Новостей связал эти разговоры с более широким кризисом политической системы страны.

По словам эксперта, проблемы затрагивают не только главу правительства, но и правящую коалицию в целом. На этом фоне усиливаются позиции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), однако переносить её успехи в отдельных регионах на всю страну пока преждевременно.

Копатько отметил, что после победы АдГ в одной из федеральных земель говорить о скорой смене политического курса ФРГ оснований недостаточно. Партия пока не располагает большинством, позволяющим самостоятельно формировать правительства в других регионах.

Ситуацию, по мнению политолога, осложняют и внешнеполитические обстоятельства. Обсуждение отношений Берлина и Вашингтона, а также возможного пересмотра подходов Германии к внутренней и внешней политике добавляет неопределённости.

При этом сам уход Мерца со своего поста исключать нельзя. Однако, как считает Копатько, даже в случае кадровых изменений перестройка политической системы Германии не произойдёт быстро: у традиционных партий ещё остаётся возможность консолидироваться.

«Несмотря на возросшие рейтинги «АдГ», говорить о скором переформатировании политики Германии пока рано. «АдГ» одержала победу в одной земле. И сейчас эти успехи пытаются переносить на всю Германию. Это не совсем верно. «АдГ» пока не может создавать большинство в других землях», — сказал эксперт.

Ранее Life.ru сообщал, что Мерц исключил свою отставку после поражения ХДС на региональных выборах. Канцлер заявил, что не рассматривает такой сценарий после неудачного для его партии голосования в Саксонии-Анхальте.