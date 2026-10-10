АдГ предложила Маску предоставить главе ландтага Tesla после отказа BMW

Заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Беатрикс фон Шторх предложила Илону Маску предоставить служебный автомобиль Tesla новому председателю ландтага Саксонии-Анхальт Тобиасу Раушу. К этой идее она обратилась после того, как BMW отозвала предложение о лизинге машины для политика.

Тобиас Рауш от АдГ возглавил ландтаг 6 октября. После его избрания BMW отказалась предоставить ему служебный автомобиль. Политик расценил это решение как дискриминацию по политическим мотивам.

При этом BMW оставалась единственным участником тендера на обслуживание автопарка ландтага. Другие немецкие автопроизводители изначально не подавали заявки.

«Не хотела бы компания Tesla предоставить ему [Раушу] служебный автомобиль?» — спросила фон Шторх владельца Tesla Илона Маска в соцсети X.

Ранее BMW объявила о прекращении предоставления служебного автомобиля председателю ландтага Саксонии-Анхальт. Решение последовало после избрания на этот пост представителя АдГ Тобиаса Рауша. В компании не объяснили, почему отказались продолжать сотрудничество с ландтагом.