BMW отказалась продлевать лизинг автомобиля для главы ландтага от АдГ
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Автоконцерн BMW прекратит предоставлять служебный автомобиль председателю ландтага Саксонии-Анхальт. Решение было принято после избрания на этот пост представителя партии «Альтернатива для Германии» Тобиаса Рауша, пишет Zeit.
По данным издания, BMW решила прекратить лизинг автомобиля 6 октября, в день избрания Рауша. Он стал первым в истории Германии председателем земельного парламента, представляющим АдГ.
Председателю ландтага по закону положены служебная машина и водитель. Его предшественник Гуннар Шелленберг из Христианско-демократического союза в последние месяцы пользовался BMW 7er, однако контракт на автомобиль истекает в ноябре.
В BMW не стали объяснять Zeit причины прекращения сотрудничества с ландтагом. Представитель компании заявил, что BMW Group, как правило, не комментирует отношения с клиентами.
При этом газета обратила внимание на прежние высказывания председателя правления BMW Милана Недельковича. Он ранее резко критиковал АдГ.
Если к ноябрю ландтаг не найдёт нового поставщика, Рауш может остаться без служебного автомобиля. При этом активных предложений о сотрудничестве со стороны других немецких автопроизводителей пока нет.
Рауш занял пост председателя после победы АдГ на региональных выборах 6 сентября. Благодаря этому он стал одним из наиболее высокопоставленных представителей партии на государственной должности в Германии.
Избрание Тобиаса Рауша стало первым случаем, когда представитель «Альтернативы для Германии» возглавил земельный парламент ФРГ. 6 октября Life.ru сообщал, что кандидат от АдГ получил 48 голосов депутатов ландтага Саксонии-Анхальт, став его председателем. Победе АдГ на региональных выборах предшествовал значительный рост её поддержки. 6 сентября партия заняла первое место в Саксонии-Анхальте с результатом 43,8%, получив 38 из 83 мандатов.
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