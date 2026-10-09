BMW отказалась продлевать лизинг автомобиля для главы ландтага от АдГ

Автоконцерн BMW прекратит предоставлять служебный автомобиль председателю ландтага Саксонии-Анхальт. Решение было принято после избрания на этот пост представителя партии «Альтернатива для Германии» Тобиаса Рауша, пишет Zeit.

По данным издания, BMW решила прекратить лизинг автомобиля 6 октября, в день избрания Рауша. Он стал первым в истории Германии председателем земельного парламента, представляющим АдГ.

Председателю ландтага по закону положены служебная машина и водитель. Его предшественник Гуннар Шелленберг из Христианско-демократического союза в последние месяцы пользовался BMW 7er, однако контракт на автомобиль истекает в ноябре.

В BMW не стали объяснять Zeit причины прекращения сотрудничества с ландтагом. Представитель компании заявил, что BMW Group, как правило, не комментирует отношения с клиентами.

При этом газета обратила внимание на прежние высказывания председателя правления BMW Милана Недельковича. Он ранее резко критиковал АдГ.

Если к ноябрю ландтаг не найдёт нового поставщика, Рауш может остаться без служебного автомобиля. При этом активных предложений о сотрудничестве со стороны других немецких автопроизводителей пока нет.

Рауш занял пост председателя после победы АдГ на региональных выборах 6 сентября. Благодаря этому он стал одним из наиболее высокопоставленных представителей партии на государственной должности в Германии.