Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) укрепила лидерство в рейтинге политических сил ФРГ. Согласно новому опросу, за неё готовы проголосовать 28% избирателей, тогда как консервативный блок ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером Фридрихом Мерцем, поддерживают 22%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Mannheim Forschungsgruppe Wahlen, проведённого по заказу телеканала ZDF.

За три недели рейтинг АдГ вырос на два процентных пункта, а поддержка ХДС/ХСС, напротив, снизилась на один пункт. Таким образом, разрыв между двумя политическими силами увеличился до шести процентных пунктов.

Третье место заняли «Зелёные», заручившиеся поддержкой 15% опрошенных. Их рейтинг вырос на два пункта. Социал-демократическая партия Германии, входящая в правящую коалицию, опустилась на четвёртую строчку с результатом 13%, потеряв один пункт.

За партию «Левые» готовы проголосовать 10% респондентов — на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем исследовании. Свободная демократическая партия набрала 3%, оставаясь ниже пятипроцентного барьера для прохождения в Бундестаг.

В совокупности ХДС/ХСС и социал-демократов поддерживают 35% опрошенных. По расчётам исследователей, если бы федеральные выборы состоялись сейчас и распределение голосов соответствовало результатам опроса, действующая правящая коалиция не смогла бы получить большинство мест в парламенте.

Исследование проводилось с 10 по 12 ноября среди 1297 жителей Германии, имеющих право голоса. Респондентов опрашивали по телефону и через интернет. Статистическая погрешность составляет около двух-трёх процентных пунктов в зависимости от показателя.