Министр юстиции Германии Штефани Хубиг выступила за тщательную проверку правовых оснований для возможного запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Инициатива прозвучала на фоне роста популярности политической силы, которая, согласно последнему опросу INSA, опережает правящий блок ХДС/ХСС на десять процентных пунктов. Об этом сообщает газета Neue Osnabrücker Zeitung.

«Я убеждена, что сейчас мы должны серьёзно и систематически проверить, имеются ли предпосылки для начала процедуры запрета», — заявила Хубиг.

По мнению министра, для оценки возможного судебного разбирательства необходимо создать совместную рабочую группу федерального правительства и германских земель. Её участники должны собрать и проанализировать материалы, на основании которых власти смогут принять правовое и политическое решение.

Хубиг также допустила использование внутренней переписки АдГ, оказавшейся в открытом доступе после хакерской атаки. Речь идёт примерно о 421 тысяче электронных писем и десятках тысяч документов. Министр подчеркнула, что эти материалы могут быть учтены, если в них обнаружатся доказательства деятельности, направленной против конституционного строя.

Особое беспокойство главы Минюста вызывает политическая ситуация в Саксонии-Анхальт, где АдГ одержала победу на региональных выборах. Представитель партии уже возглавил земельный парламент, а в декабре её кандидат может претендовать на пост премьер-министра земли. Хубиг считает, что формирование правительства под руководством АдГ стало бы серьёзным испытанием для правового государства.

Между тем партия продолжает удерживать высокие позиции в общегерманских опросах. Согласно исследованию INSA, опубликованному 7 ноября, АдГ поддерживают 29% респондентов, тогда как блок ХДС/ХСС — 19%. Таким образом, разрыв между политическими силами составляет десять процентных пунктов.

При этом вопрос о запрете АдГ остаётся предметом разногласий внутри германского руководства. Канцлер Фридрих Мерц ранее выражал сомнения в успешности подобного разбирательства, указывая на высокие юридические требования. Окончательное решение о запрете политической партии в Германии может принять только Федеральный конституционный суд.