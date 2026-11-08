Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена организовать трёхсторонний саммит с участием представителей России, Германии и США, но без Украины. Встречу планируют провести весной 2027 года, сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на заместителя председателя фракции АдГ в Бундестаге Маркуса Фронмайера.

По словам немецкого политика, будущие переговоры могут стать площадкой для обсуждения экономического и энергетического сотрудничества между тремя странами. Особое внимание предполагается уделить перспективам восстановления работы газопроводов «Северный поток».

В качестве возможного места проведения саммита рассматривается Абу-Даби. При этом окончательная площадка пока не утверждена, а участие официальных представителей США и правительства Германии не подтверждено.

Подготовкой встречи занимается в том числе спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как утверждает Фронмайер, российский представитель координирует контакты с американской стороной.

Сам Дмитриев ранее сообщил, что уже в декабре планируется отдельная встреча с представителями АдГ. Основной экономический форум предполагается провести во втором квартале 2027 года, однако его точная дата пока не определена.

Одновременно немецкие правые предлагают пересмотреть отношения Берлина с Москвой. Представители АдГ выступают за возобновление поставок российского газа, смягчение санкционной политики и прекращение военной помощи Украине.