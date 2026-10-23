В АдГ сообщили о начале подготовки к экономическому форуму России, США и ФРГ

Подготовка к экономическому форуму с участием России, США и Германии уже началась. Встречу планируют провести во втором квартале 2027 года, однако площадку пока не определили. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер в социальной сети X.

«Я с большим нетерпением жду проведения трёхстороннего экономического форума. Подготовка к нему уже идёт», — написал немецкий политик, обращаясь к спецпредставителю президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главе РФПИ Кириллу Дмитриеву.

Фронмайер подчеркнул, что считает необходимым развивать экономические связи между государствами, несмотря на существующие политические разногласия. По его словам, организаторы рассчитывают укрепить взаимодействие в торговле, бизнесе и энергетике. Немецкий депутат также выразил уверенность, что диалог между странами способен создать условия для дальнейшего сотрудничества.

Идею проведения трёхстороннего бизнес-форума Кирилл Дмитриев предложил в сентябре 2026 года. Инициативу поддержали представители АдГ и Американской торговой палаты в России. Предполагается, что предприниматели смогут обсудить восстановление деловых связей, совместные проекты и перспективы энергетического сотрудничества.

Одной из тем встречи может стать восстановление работы газопровода «Северный поток». Ранее Фронмайер сообщал о намерении немецкой стороны поднять этот вопрос на форуме. При этом мероприятие пока находится на стадии подготовки, а окончательный состав участников ещё не согласован. Планируется, что делегация АдГ в декабре посетит Москву для обсуждения организационных вопросов. По словам Дмитриева, на участие в форуме уже поступило более 20 запросов от немецких предпринимателей. Возможность приглашения представителей других европейских стран также рассматривается.