Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии

Трёхсторонний бизнес-форум России, США и Германии может состояться во втором квартале 2027 года. Уже в декабре в Москву приедут представители немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), чтобы обсудить подготовку к мероприятию. Об этом сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Выступая перед журналистами на полях Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле, Дмитриев рассказал, что окончательная программа встречи ещё формируется. В частности, предстоит решить, ограничится ли состав участников бизнесменами из трёх стран или форум получит более широкий международный формат.

«У нас уже в декабре будет встреча с представителями партии «Альтернатива для Германии», чтобы запланировать детально этот форум на следующий год», — рассказал глава РФПИ.

По его словам, интерес к будущему мероприятию проявляют не только немецкие и американские предприниматели. Запросы на участие также поступают от представителей бизнеса Италии и Франции. Возможность их приглашения обсудят с немецкими партнёрами.

Одной из центральных тем форума может стать энергетическое сотрудничество. Дмитриев рассчитывает, что участники смогут обсудить практические решения в этой сфере. При этом площадка проведения встречи пока не определена.

Инициативу организации трёхстороннего бизнес-форума ранее поддержали представители АдГ и Американской торговой палаты в России. По словам Дмитриева, от немецкого бизнеса уже поступило более 20 запросов на участие, что свидетельствует о заинтересованности предпринимателей в возобновлении экономического диалога.