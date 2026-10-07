Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель обвинила канцлера Фридриха Мерца в том, что его политика превращает ФРГ в потенциальную мишень для России. Об этом она заявила на пресс-конференции.

«Это должно немедленно прекратиться», — подчеркнула политик, а также заявила, что конфликт на Украине стал угрозой безопасности прежде всего для европейских стран, и призвала усадить за стол переговоров представителей России, Украины и США.

Лидер АдГ вновь раскритиковала Мерца за поддержку Киева. По её словам, Берлин уже направил Украине огромные средства, однако канцлер продолжает обещать новые миллиарды на фоне финансовых проблем внутри самой Германии. Вайдель также саркастически назвала главу правительства лучшим канцлером, который когда-либо был у ФРГ.

На этом фоне популярность Мерца продолжает снижаться. Согласно свежему ARD-DeutschlandTrend, его работой довольны лишь 10% опрошенных, тогда как 88% выразили недовольство. Это худший показатель канцлера за всю историю замеров DeutschlandTrend.

При этом правительство ФРГ продолжает наращивать оборонные возможности. Сам Мерц неоднократно заявлял о намерении как можно быстрее сделать Бундесвер «сильнейшей конвенциональной армией Европы». Такой курс закреплён и в официальных материалах правительства Германии.

Всего двумя днями ранее Вайдель раскритиковала поездку Мерца в Киев и новые обещания финансовой помощи Украине. Тогда она заявила, что всё больше немцев выступают против дальнейшего расходования налоговых средств на поддержку Киева.