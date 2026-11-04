Администрация Краснодара сообщила об отражении атаки беспилотников
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В Краснодаре продолжается отражение атаки беспилотников, сирены о воздушной тревоги зазвучали в регионе ещё вечером 3 ноября. Об этом сообщила городская администрация в своём Telegram-канале.
Власти попросили горожан не поддаваться панике и соблюдать меры предосторожности. Жителям рекомендуют оставаться в зданиях, не пользоваться лифтами и укрываться в помещениях без окон. Автомобили и остановки общественного транспорта для защиты от возможной угрозы не подходят.
Горожан также призвали не покидать безопасные места до официального сигнала об отмене воздушной тревоги.
Ранее Life.ru писал, что логистический центр Ozon в Адыгейске подвергся атаке беспилотников, после которой на территории комплекса вспыхнул пожар. Сотрудников оперативно эвакуировали, предварительно, обошлось без пострадавших, однако работу склада пришлось временно ограничить, а приём поставок — приостановить.