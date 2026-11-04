В Краснодаре продолжается отражение атаки беспилотников, сирены о воздушной тревоги зазвучали в регионе ещё вечером 3 ноября. Об этом сообщила городская администрация в своём Telegram-канале.

Власти попросили горожан не поддаваться панике и соблюдать меры предосторожности. Жителям рекомендуют оставаться в зданиях, не пользоваться лифтами и укрываться в помещениях без окон. Автомобили и остановки общественного транспорта для защиты от возможной угрозы не подходят.

Горожан также призвали не покидать безопасные места до официального сигнала об отмене воздушной тревоги.