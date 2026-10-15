Администрация Трампа намерена добиваться депортации конгрессвумен Ильхан Омар

Федеральные власти США начали масштабное расследование в отношении известной представительницы Демократической партии в Конгрессе Ильхан Омар. Главная цель разбирательства — сбор доказательств для аннулирования её американского гражданства с последующей депортацией из страны. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В минувший понедельник сотрудники Министерства внутренней безопасности США провели санкционированные обыски в доме законодательницы в штате Миннесота. По информации телеканала Fox News, следственные действия связаны с подозрениями в подделке иммиграционных документов. В частности, следователи проверяют версию о том, что отец Омар умышленно занизил возраст дочери при подаче семейного заявления на гражданство. Если бы на тот момент ей уже исполнилось 18 лет, она не смогла бы получить статус гражданки США автоматически, и ей потребовалось бы проходить отдельную сложную процедуру натурализации.

Примечательно, что аналогичную информацию ещё в период своего президентства изучала администрация Джо Байдена. Однако тогда федеральные структуры отказались возбуждать уголовное дело ввиду отсутствия прямых доказательств мошенничества. При администрации Дональда Трампа расследование получило новый ход.

В офисе конгрессвумен следственные действия назвали безосновательными, заявив, что Омар никогда не нарушала закон.

Уроженка Сомали Ильхан Омар является одной из наиболее заметных фигур прогрессивного крыла Демократической партии и последовательным критиком Дональда Трампа. Сам глава Белого дома неоднократно выступал с жёсткой публичной критикой в адрес конгрессвумен, неоднократно заявляя, что ее следует выслать из Соединённых Штатов. Эксперты отмечают, что потенциальный процесс по денатурализации действующего члена Конгресса станет самым беспрецедентным и спорным делом в современной американской юриспруденции.

Ранее иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) установила новый рекорд по числу задержаний нелегальных мигрантов. В августе сотрудники ведомства задержали 50,9 тыс. человек. В ICE заявили, что теперь работают практически без выходных и собираются дальше наращивать темпы операций.