Суд США разрешил Трампу вернуть депортацию мигрантов в третьи страны

Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа возобновить депортацию мигрантов в государства, которые не являются их родиной. Об этом сообщает Reuters.

«Суд удовлетворил экстренное ходатайство министерства юстиции о приостановлении действия решения окружного судьи США Брайана Мерфи из Бостона, согласно которому политика министерства внутренней безопасности по высылке мигрантов в так называемые третьи страны является незаконной», — говорится в сообщении.

При этом в декабре Верховный суд рассмотрит аргументы сторон по этому спору. После этого суд вынесет окончательное решение по политике депортации.

Решение Брайана Мерфи стало результатом коллективного иска правозащитных организаций. Они добивались того, чтобы мигрантам заранее сообщали о возможной высылке в третьи страны и давали возможность заявить об угрозе преследования или других рисках.

Ранее иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) установила новый рекорд по числу задержаний нелегальных мигрантов. В августе сотрудники ведомства задержали 50,9 тыс. человек. В ICE заявили, что теперь работают практически без выходных и собираются дальше наращивать темпы операций.