В Германии построят депортационную колонию за €313 млн

В Германии построят второй центр содержания под стражей до депортации за 313 млн евро. Объект на 140 мест появится в Северном Рейне-Вестфалии, пишет Bild со ссылкой на данные Министерства по делам беженцев.

Новый центр откроют на территории бывшей британской военной базы JHQ в Мёнхенгладбахе. Сейчас в Северном Рейне-Вестфалии есть только один подобный объект — в Бюрене. Он рассчитан на 175 человек и является крупнейшим в Германии для содержания людей до депортации. На строительство центра выделят 220 миллионов евро из общей суммы в 313 миллионов. Ещё 38,7 миллиона пойдут на покупку участка, а 55 миллионов — на проектирование. Решение о создании второго объекта на 140 мест власти земли приняли после теракта в Золингене.

Проект курирует министр по делам беженцев и интеграции Верена Шеффер из партии «Зелёных». Шеффер занимает должность с января 2026 года, когда сменила однопартийку Йозефину Пауль. При этом министр занимает достаточно жёсткую позицию в вопросах исполнения решений о выдворении. В частности, она раскритиковала Кёльнское управление по делам иностранцев из-за сообщений об отказе содействовать депортациям по делу, получившему название «список Кёфельда».

«Временные разрешения на пребывание нельзя просто продлевать. Если основания для таких разрешений больше отсутствуют, необходимо обеспечить исполнение обязательства по выезду из страны», — утверждает Шеффер.

Для реализации проекта пока не получены все необходимые согласования. Земельные власти уже подписали договор о покупке территории с федеральным правительством, однако своё согласие ещё должны дать Бундесрат, Бундестаг и Федеральное министерство финансов. В Министерстве по делам беженцев отмечают, что процедура может занять до шести месяцев. Поэтому сроки начала строительства и открытия центра пока не определены.

Центры содержания под стражей до депортации предназначены для иностранцев, которые обязаны покинуть страну, но не делают этого добровольно и могут попытаться скрыться. Такое содержание не является наказанием за преступление и применяется как мера обеспечения последующей депортации. По закону находящиеся там люди должны содержаться отдельно от обычных заключённых.

Тем временем в США силовики ICE установили новый рекорд по числу задержаний нелегальных мигрантов. В августе сотрудники иммиграционной и таможенной полиции арестовали 50,9 тысячи человек. В июне ICE сообщала о задержании около 43 тысяч человек, а в июле число арестов приблизилось к 50 тысячам. В ведомстве заявили, что сотрудники теперь работают практически без выходных и намерены продолжать увеличивать темпы операций.