Администрация Трампа обжаловала решение суда о возобновлении лотереи грин-карт

Лотерея грин-карт DV-2027 в США вновь оказалась под вопросом. Федеральный апелляционный суд приостановил решение, обязывавшее Госдепартамент открыть регистрацию участников не позднее 1 ноября. Теперь сроки приёма заявок остаются неизвестными.

Постановление вынес 29 октября Апелляционный суд девятого округа США. Он удовлетворил ходатайство администрации Дональда Трампа, которая оспаривает предыдущее решение федерального суда Калифорнии.

Судебное разбирательство началось по иску юридической компании Red Eagle Law. Фирма заявила, что задержка лотереи лишает её потенциальных клиентов и доходов от оказания иммиграционных услуг.

14 октября суд первой инстанции встал на сторону истца и обязал Госдепартамент объявить сроки регистрации до 29 октября, открыть приём анкет не позднее 1 ноября и уведомить отобранных участников о результатах до 3 декабря.

Апелляционный суд счёл, что юридическая компания пока не доказала наличие у неё права требовать запуска программы в рамках соответствующего закона. Судьи при этом отдельно подчеркнули, что не одобряют бездействие Госдепартамента.

В результате исполнение первоначального решения приостановлено на время рассмотрения апелляции. Это не означает окончательной отмены лотереи, однако установленные ранее сроки больше не обязательны для американских властей.

Программа Diversity Visa ежегодно предусматривает выдачу до 55 тысяч иммиграционных виз гражданам государств с относительно низким уровнем иммиграции в США. Регистрация на DV-2027 должна была начаться ещё осенью 2025 года, но Госдепартамент отложил её, сославшись на изменения процедуры. Новая дата запуска пока не объявлена.