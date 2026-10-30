Из Ивановой в Иванов: Почему фамилии россиянок в США часто «теряют» окончания

Россиянки, переезжающие в США, могут отказываться от женских окончаний фамилий, чтобы избежать сложностей с американскими иммиграционными документами. Причина заключается в различиях между русскими языковыми традициями и правилами оформления персональных данных в Соединённых Штатах. Об этом РИА «Новости» рассказала профессор русского языка Университета Брандейса Ирина Дубинина.

По словам специалиста, американская иммиграционная система может воспринимать мужской и женский варианты одной русской фамилии как разные фамилии. Например, Иванов и Иванова в документах выглядят как два самостоятельных написания, хотя в русском языке разница связана с грамматическим родом.

«Насколько я понимаю, отказ от конечной буквы «а» в женских фамилиях связан исключительно с языковыми различиями и особенностями работы иммиграционной службы США», — пояснила Дубинина.

Особенно важным единообразие фамилий становится при оформлении иммиграционных документов для воссоединения семьи. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) требует подтверждать родственные связи, а если фамилия заявителя отличается от указанной в подтверждающих документах, может потребоваться объяснение расхождений.

В таких случаях ведомство предусматривает предоставление документов, подтверждающих законную смену фамилии. Это могут быть свидетельство о браке, документы об усыновлении или судебное решение.