Знаменитый британский шеф-повар и звезда «Адской кухни» Гордон Рамзи станет главным ведущим автомобильного шоу Top Gear. Культовая телепередача вернётся на экраны в 2028 году, сообщается на официальном сайте проекта.

Съёмки новых выпусков начнутся в 2027 году и пройдут как в Великобритании, так и за её пределами. Вместе с Рамзи в программе появятся новые ведущие, имена которых пока держат в секрете. Вернётся в шоу и знаменитый гонщик Стиг.

Сам Рамзи признался, что увлёкся автомобилями ещё в детстве. Он жил неподалёку от гоночной трассы Сильверстоун и перелезал через ограждения, чтобы посмотреть на соревнования. Со временем это увлечение переросло в страсть к автоспорту.

Шеф-повар уже трижды появлялся в Top Gear в качестве гостя. Он владеет коллекцией спортивных автомобилей, имеет гоночную лицензию и даже участвовал в заезде на испытательном треке программы за рулём Chevrolet Lacetti.

Напомним, ещё в августе стало известно, что Top Gear вернётся на экраны, но уже без Джереми Кларксона. Производство передачи приостановили после серьёзной аварии, в которую в декабре 2022 года попал ведущий Эндрю Флинтофф. В марте 2023-го руководство Би-би-си объявило об отмене съёмок нового сезона.

Золотой эпохой Top Gear принято считать период с 2003 по 2015 год, когда программу вели Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. После ухода с Би-би-си знаменитая троица запустила собственное автомобильное шоу The Grand Tour.