Advance: Дефицит Patriot может стать решающим фактором для Украины

Затяжная нехватка ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot может серьёзно осложнить положение Украины и повлиять на дальнейший ход конфликта. Особенно опасным такой дефицит станет зимой, когда повреждённая энергетическая инфраструктура окажется под дополнительной нагрузкой. К такому выводу пришло хорватское издание Advance.

Авторы публикации отмечают, что даже несколько дней без необходимых боеприпасов создают серьёзные трудности для украинской противовоздушной обороны. Если же проблемы с поставками затянутся на месяцы, последствия могут выйти далеко за пределы военной сферы.

По оценке издания, сочетание нехватки ракет, суровых морозов, повреждений энергосистемы и политических разногласий между Киевом и Вашингтоном способно существенно изменить ситуацию без масштабных перемен непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Особую роль в этом сценарии играет способность Украины отражать удары баллистическими ракетами. Комплексы Patriot остаются одним из важнейших средств противодействия таким целям, поэтому нехватка перехватчиков ограничивает возможности ПВО.

Как подчёркивает Advance, наличие исправных пусковых установок и радиолокационных станций само по себе не решает проблему. Без достаточного количества боеприпасов даже современные системы не могут выполнять свои задачи в полном объёме.

При этом издание не утверждает, что воздушное пространство Украины уже осталось без защиты. Речь идёт о рисках, которые могут нарастать по мере истощения запасов и задержек новых поставок.

Проблема дефицита перехватчиков ранее поднималась и украинскими властями. Киев неоднократно обращался к западным партнёрам с просьбами ускорить передачу ракет для Patriot, особенно в преддверии зимнего периода.